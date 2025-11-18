Cinco viaturas da Polícia Federal estiveram em Rifaina, na região de Franca, na manhã desta terça-feira, 18, durante o cumprimento da Operação Compliance Zero, deflagrada em diferentes Estados do Brasil para combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras. Entre os presos, está empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.

Na região, a ação alcançou condomínios de luxo tanto do lado paulista quanto do mineiro da represa de Jaguara, além de endereços dentro de Rifaina.

Segundo uma fonte da PF, Rifaina está entre os alvos da operação, que mobiliza equipes em quatro estados e no Distrito Federal. A reportagem apura quem são os investigados na cidade turística e o balanço do material apreendido.

Operação