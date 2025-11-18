Cinco viaturas da Polícia Federal estiveram em Rifaina, na região de Franca, na manhã desta terça-feira, 18, durante o cumprimento da Operação Compliance Zero, deflagrada em diferentes Estados do Brasil para combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras. Entre os presos, está empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.
Na região, a ação alcançou condomínios de luxo tanto do lado paulista quanto do mineiro da represa de Jaguara, além de endereços dentro de Rifaina.
Segundo uma fonte da PF, Rifaina está entre os alvos da operação, que mobiliza equipes em quatro estados e no Distrito Federal. A reportagem apura quem são os investigados na cidade turística e o balanço do material apreendido.
Operação
De acordo com a Polícia Federal, a Compliance Zero foi deflagrada nesta terça-feira, 18, e cumpre cinco mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão. As ações ocorrem em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal.
A Operação é fruto das investigações que a PF iniciou em 2024, para apurar e combater a emissão de títulos de créditos falsos por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional.
As instituições investigadas são suspeitas de criar falsas operações de créditos, simulando empréstimos e outros valores a receber. Estas mesmas instituições negociavam estas carteiras de crédito com outros bancos.
Após o Banco Central aprovar a contabilidade, as instituições substituíam estes créditos fraudulentos e títulos de dívida por outros ativos, sem a avaliação técnica adequada.
O Banco Master é o principal alvo da investigação instaurada a pedido do Ministério Público Federal (MPF).
Presos e afastamentos
O empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi preso pela PF ainda na noite de segunda-feira, 17, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, quando se preparava para embarcar para Dubai.
Além dele, foi detido Augusto Lima, sócio de Vorcaro. O presidente do BRB (Banco de Brasília), que havia anunciado a compra do Banco Master, Paulo Henrique Costa, teve mandado de busca cumprido em sua residência e foi afastado do cargo por decisão judicial. Outros três diretores da instituição também foram afastados.
A fraude no Banco Master é estimada em cerca de R$ 12 bilhões, e a operação já apreendeu R$ 1,6 milhão em dinheiro vivo.
Apuração continua
A reportagem segue em contato com a Polícia Federal para confirmar os nomes dos alvos em Rifaina e o resultado das buscas realizadas na cidade.
