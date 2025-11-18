Um grave acidente deixou um motociclista de aplicativo e seu passageiro feridos na manhã desta terça-feira, 18, no Distrito Industrial, em Franca. Os dois foram arremessados após serem atingidos por um carro, e a motocicleta chegou a ficar presa embaixo do veículo.

Segundo testemunhas, a condutora de um Onix branco tentava atravessar a avenida Tristão de Almeida quando não percebeu a aproximação da moto, que seguia pela via preferencial. Ao avançar, ela acabou cortando a frente do motociclista.

O impacto foi violento. O passageiro da moto foi lançado até a esquina, sofreu cortes na testa e na boca e reclamava de fortes dores pelo corpo. Já o motociclista gritava de dor no chão, com suspeita de fraturas. A moto ficou completamente presa sob o carro.