Miguel Luís Pereira, de 53 anos, morto após ser baleado na noite de domingo, 16, em Miguelópolis, na região de Franca, foi sepultado na manhã desta terça-feira, 18.
O corpo dele foi liberado pelo IML (Instituto Médico Legal) de Franca ainda na noite de segunda-feira, 17. No entanto, devido ao horário, a cerimônia de despedida, com velório e sepultamento, aconteceu apenas na manhã desta terça-feira.
A Polícia Civil, através do delegado Telismar Júnior, segue investigando o caso. O autor dos disparos não foi preso.
Relembre o caso
Pai e filho estavam na avenida Yohsi Nomiyama, perto de um bar, quando um homem se aproximou a pé, sem dizer nada, e atirou contra os dois. Após os disparos, o atirador fugiu do local.
Miguel Luís foi atingido por dois tiros no abdômen. Já o filho levou um disparo de raspão na cabeça. Os dois foram socorridos e levados ao pronto-socorro da cidade ainda com vida, mas Miguel Luís não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta segunda-feira, 17. O filho continua internado.
A Polícia Militar esteve no bar e no hospital para tentar levantar informações sobre o autor dos tiros. Até o fechamento deste texto, o suspeito não foi identificado e ainda não há pistas sobre sua localização ou motivação para o crime.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.