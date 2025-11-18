Miguel Luís Pereira, de 53 anos, morto após ser baleado na noite de domingo, 16, em Miguelópolis, na região de Franca, foi sepultado na manhã desta terça-feira, 18.

O corpo dele foi liberado pelo IML (Instituto Médico Legal) de Franca ainda na noite de segunda-feira, 17. No entanto, devido ao horário, a cerimônia de despedida, com velório e sepultamento, aconteceu apenas na manhã desta terça-feira.

A Polícia Civil, através do delegado Telismar Júnior, segue investigando o caso. O autor dos disparos não foi preso.

Relembre o caso