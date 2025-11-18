18 de novembro de 2025
ATAQUE A TIROS

Pai morto após ser baleado é sepultado; filho segue internado

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução
Local do crime e vítima: Miguel Luís Pereira, de 53 anos
Local do crime e vítima: Miguel Luís Pereira, de 53 anos

Miguel Luís Pereira, de 53 anos, morto após ser baleado na noite de domingo, 16, em Miguelópolis, na região de Franca, foi sepultado na manhã desta terça-feira, 18.

O corpo dele foi liberado pelo IML (Instituto Médico Legal) de Franca ainda na noite de segunda-feira, 17. No entanto, devido ao horário, a cerimônia de despedida, com velório e sepultamento, aconteceu apenas na manhã desta terça-feira.

A Polícia Civil, através do delegado Telismar Júnior, segue investigando o caso. O autor dos disparos não foi preso.

Relembre o caso

Pai e filho estavam na avenida Yohsi Nomiyama, perto de um bar, quando um homem se aproximou a pé, sem dizer nada, e atirou contra os dois. Após os disparos, o atirador fugiu do local.

Miguel Luís foi atingido por dois tiros no abdômen. Já o filho levou um disparo de raspão na cabeça. Os dois foram socorridos e levados ao pronto-socorro da cidade ainda com vida, mas Miguel Luís não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta segunda-feira, 17. O filho continua internado.

A Polícia Militar esteve no bar e no hospital para tentar levantar informações sobre o autor dos tiros. Até o fechamento deste texto, o suspeito não foi identificado e ainda não há pistas sobre sua localização ou motivação para o crime.

Leia mais: Pai morre e filho é ferido após ataque a tiros na região

