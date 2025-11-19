Uma doação de carrinhos elétricos foi realizada, na manhã dessa segunda-feira, 17, para a pediatria do Hospital Geral do Grupo Santa Casa de Franca. Os carrinhos terão como objetivo o transporte de crianças até as salas de procedimentos e ao centro cirúrgico.
A iniciativa parte de Alessandro Carillo e Cíntia Carillo, representantes do Motofans, e, também, pelo grupo “Turma do Beach Tennis Mistão da Sexta”, representados por Fabrícia Hemmige e Marcelo Hemmige.
O presidente do Grupo Santa Casa de Franca, Sidnei Martins de Oliveira, esteve presente na entrega. Além dele, participaram o diretor técnico e médico do Hospital Geral, Eduardo Migani Teixeira; a médica pediatra Maria Eugênia; a coordenadora do materno infantil, Letícia Andrade; e membros da Equipe Multidisciplinar da área Materno Infantil da Santa Casa.
“Levar uma criança ao centro cirúrgico ou a um procedimento pode despertar ansiedade. Quando fazemos isso de forma lúdica, com os carrinhos elétricos, conseguimos reduzir o estresse e criar uma experiência mais tranquila e segura para elas e para suas famílias. É uma contribuição que faz diferença real no cuidado pediátrico”, disse Eduardo Migani.
Sidnei Martins disse que a ação representa mais do que um simples ato de generosidade. “Esses carrinhos transformam a experiência das nossas crianças. Ao tornarmos o ambiente mais leve e acolhedor, garantimos não apenas cuidado clínico, mas também cuidado emocional. Somos profundamente gratos aos parceiros que enxergam a importância dessa humanização”, comentou o presidente.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.