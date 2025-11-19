19 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
BOA AÇÃO

Santa Casa recebe doação de carrinhos elétricos para crianças

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Grupo Santa Casa
Momento da entrega dos carrinhos elétricos ao Grupo Santa Casa de Franca
Momento da entrega dos carrinhos elétricos ao Grupo Santa Casa de Franca

Uma doação de carrinhos elétricos foi realizada, na manhã dessa segunda-feira, 17, para a pediatria do Hospital Geral do Grupo Santa Casa de Franca. Os carrinhos terão como objetivo o transporte de crianças até as salas de procedimentos e ao centro cirúrgico.

A iniciativa parte de Alessandro Carillo e Cíntia Carillo, representantes do Motofans, e, também, pelo grupo “Turma do Beach Tennis Mistão da Sexta”, representados por Fabrícia Hemmige e Marcelo Hemmige.

O presidente do Grupo Santa Casa de Franca, Sidnei Martins de Oliveira, esteve presente na entrega. Além dele, participaram o diretor técnico e médico do Hospital Geral, Eduardo Migani Teixeira; a médica pediatra Maria Eugênia; a coordenadora do materno infantil, Letícia Andrade; e membros da Equipe Multidisciplinar da área Materno Infantil da Santa Casa.

“Levar uma criança ao centro cirúrgico ou a um procedimento pode despertar ansiedade. Quando fazemos isso de forma lúdica, com os carrinhos elétricos, conseguimos reduzir o estresse e criar uma experiência mais tranquila e segura para elas e para suas famílias. É uma contribuição que faz diferença real no cuidado pediátrico”, disse Eduardo Migani.

Sidnei Martins disse que a ação representa mais do que um simples ato de generosidade. “Esses carrinhos transformam a experiência das nossas crianças. Ao tornarmos o ambiente mais leve e acolhedor, garantimos não apenas cuidado clínico, mas também cuidado emocional. Somos profundamente gratos aos parceiros que enxergam a importância dessa humanização”, comentou o presidente.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários