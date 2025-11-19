Uma doação de carrinhos elétricos foi realizada, na manhã dessa segunda-feira, 17, para a pediatria do Hospital Geral do Grupo Santa Casa de Franca. Os carrinhos terão como objetivo o transporte de crianças até as salas de procedimentos e ao centro cirúrgico.

A iniciativa parte de Alessandro Carillo e Cíntia Carillo, representantes do Motofans, e, também, pelo grupo “Turma do Beach Tennis Mistão da Sexta”, representados por Fabrícia Hemmige e Marcelo Hemmige.

O presidente do Grupo Santa Casa de Franca, Sidnei Martins de Oliveira, esteve presente na entrega. Além dele, participaram o diretor técnico e médico do Hospital Geral, Eduardo Migani Teixeira; a médica pediatra Maria Eugênia; a coordenadora do materno infantil, Letícia Andrade; e membros da Equipe Multidisciplinar da área Materno Infantil da Santa Casa.