Após vencer o Vasco nesta segunda-feira, 17, em casa, o Sesi Franca Basquete se prepara para dois jogos no Nordeste do país pela sequência do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026. A equipe francana enfrenta a Unifacisa, nesta quinta-feira, 20, às 19h30, em Campina Grande, na Paraíba, e depois pega o Fortaleza, no domingo, 23, às 11h, no Ceará.

Helinho Garcia comemorou os 42 pontos sobre a equipe carioca, destacando o compromisso dentro do grupo. "A gente tinha um compromisso com nós mesmos de crescimento, desenvolvimento, que a gente pudesse melhorar defensivamente, as avaliações que nós fizemos, as conversas, e o time abraçou isso de uma forma muito honesta, muito direta e com muita intensidade."

O treinador prevê dois jogos duros no Nordeste. "Agora é foco total nos dois jogos do Nordeste, que são dois jogos duríssimos, mas a equipe está muito preparada para fazer o nosso melhor."