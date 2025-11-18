18 de novembro de 2025
NBB

'Dois jogos duríssimos', diz Helinho sobre sequência no Nordeste

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Sesi Franca Basquete
Técnico Helinho Garcia passando orientações para o elenco durante o treino
Técnico Helinho Garcia passando orientações para o elenco durante o treino

Após vencer o Vasco nesta segunda-feira, 17, em casa, o Sesi Franca Basquete se prepara para dois jogos no Nordeste do país pela sequência do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026. A equipe francana enfrenta a Unifacisa, nesta quinta-feira, 20, às 19h30, em Campina Grande, na Paraíba, e depois pega o Fortaleza, no domingo, 23, às 11h, no Ceará.

Helinho Garcia comemorou os 42 pontos sobre a equipe carioca, destacando o compromisso dentro do grupo. "A gente tinha um compromisso com nós mesmos de crescimento, desenvolvimento, que a gente pudesse melhorar defensivamente, as avaliações que nós fizemos, as conversas, e o time abraçou isso de uma forma muito honesta, muito direta e com muita intensidade."

O treinador prevê dois jogos duros no Nordeste. "Agora é foco total nos dois jogos do Nordeste, que são dois jogos duríssimos, mas a equipe está muito preparada para fazer o nosso melhor."

O ala-armador David Jackson também prevê jogos difíceis na sequência do NBB, especialmente contra a Unifacisa, que tem o treinador Pablo Costa, ex-auxiliar do Sesi Franca. "Eles têm um técnico bem conhecido, eles nos conhecem e vai ser um jogo muito duro para nós. Eles jogam bem em casa, então a expectativa é de um jogo duro."

O Sesi Franca ocupa a 7ª posição, com sete vitórias e três derrotas. Logo atrás vem a Unifacisa, em 8º lugar, somando cinco vitórias e quatro derrotas.

