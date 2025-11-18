18 de novembro de 2025
EM FRANCA

Golpistas usam operação contra o PCC para extorquir moradores

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Hevertom Talles/GCN
Operação Prisma ocorreu na sexta-feira, 14, em Franca e outras cidades da região
Moradores de Franca, especialmente do bairro City Petrópolis, passaram a receber ligações suspeitas desde o fim de semana, após a deflagração da Operação Prisma, realizada na sexta-feira, 14, pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público e pela Polícia Militar, que teve como objetivo desarticular uma célula do PCC (Primeiro Comando da Capital) na região.

Segundo o Gaeco, criminosos estão se aproveitando da operação para aplicar golpes e extorquir moradores.

Nas ligações, os golpistas dizem saber o nome da vítima e afirmam que “pessoas da comunidade” foram presas durante a operação. Em seguida, exigem que os moradores façam transferências bancárias para supostamente ajudar no pagamento de advogados. Quando a pessoa se recusa, os criminosos passam a ameaçar, dizendo pertencer ao PCC - o que, segundo o Gaeco, é falso.

“São golpistas tentando tirar dinheiro da população. Não têm ligação com o PCC”, alertou o Gaeco. A prática crimonosa, não é inédita: em operações anteriores, criminosos já tentaram explorar o medo e a desinformação para arrancar dinheiro de moradores, segundo o apurado pela reportagem.

O órgão reforça e orienta a população a não repassar valores, não fornecer dados pessoais e, sempre que possível, registrar boletim de ocorrência.

Operação Prisma prendeu 23 pessoas na sexta-feira

Deflagrada para combater a atuação de uma organização criminosa em Franca e cidades da região, a Operação Prisma cumpriu, até agora, 23 dos 34 mandados de prisão expedidos pela Justiça. Outros oito alvos seguem foragidos.

A ação também cumpriu 36 mandados de busca e apreensão, resultando na coleta de materiais ligados à atividade criminosa. Entre os itens apreendidos estão:

  • 79 celulares
  • 6 balanças de precisão
  • 3 pen drives
  • 1 notebook
  • 2 cadernos de anotações
  • porções de maconha, cocaína e crack
  • 1 arma calibre .357 com 6 munições
  • 1 veículo furtado recuperado

A operação mobilizou 189 policiais militares, 62 viaturas, equipes do Baep, Força Tática e policiamento territorial, além do emprego de 5 drones e 1 helicóptero para cobertura aérea.

Leia mais:
Operação contra o PCC termina com 23 presos e 1 morto em Franca

