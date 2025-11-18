Moradores de Franca, especialmente do bairro City Petrópolis, passaram a receber ligações suspeitas desde o fim de semana, após a deflagração da Operação Prisma, realizada na sexta-feira, 14, pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público e pela Polícia Militar, que teve como objetivo desarticular uma célula do PCC (Primeiro Comando da Capital) na região.

Segundo o Gaeco, criminosos estão se aproveitando da operação para aplicar golpes e extorquir moradores.

Nas ligações, os golpistas dizem saber o nome da vítima e afirmam que “pessoas da comunidade” foram presas durante a operação. Em seguida, exigem que os moradores façam transferências bancárias para supostamente ajudar no pagamento de advogados. Quando a pessoa se recusa, os criminosos passam a ameaçar, dizendo pertencer ao PCC - o que, segundo o Gaeco, é falso.