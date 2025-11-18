Franca registrou 35 mortes em acidentes de trânsito entre janeiro e outubro deste ano, segundo o Infosiga-SP, sistema oficial do Governo do Estado.
Setembro foi, até agora, o mês mais mortal na cidade, com oito vítimas em acidentes de trânsito. Na sequência vêm junho e agosto, ambos com seis mortes cada.
Confira abaixo o número de mortes por mês:
- Janeiro: 2
- Fevereiro: 3
- Março: 2
- Abril: 2
- Maio: 1
- Junho: 6
- Julho: 1
- Agosto: 6
- Setembro: 8
- Outubro: 4
A última vítima: um jovem de 23 anos
A última fatalidade ocorreu em 28 de outubro. O entregador de água Rian Camargos, de 23 anos, morreu após um acidente na avenida Paulo VI, no Parque Progresso. Ele seguia pela via preferencial, sentido Centro, quando foi atingido por um Chevrolet Prisma preto que tentava sair de uma vaga para acessar o fluxo de veículos.
Com o impacto, Rian perdeu o controle da moto, subiu na calçada e bateu contra uma placa de sinalização. A violência da colisão arrancou o para-choque do carro. A moto ficou destruída e os galões de água que ele transportava se espalharam pela avenida.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorreu o jovem e o levou à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita. Rian ainda foi transferido para a Santa Casa de Franca, mas não resistiu.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.