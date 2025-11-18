Franca registrou 35 mortes em acidentes de trânsito entre janeiro e outubro deste ano, segundo o Infosiga-SP, sistema oficial do Governo do Estado.

Setembro foi, até agora, o mês mais mortal na cidade, com oito vítimas em acidentes de trânsito. Na sequência vêm junho e agosto, ambos com seis mortes cada.

Confira abaixo o número de mortes por mês:

Janeiro: 2

Fevereiro: 3

Março: 2

Abril: 2

Maio: 1

Junho: 6

Julho: 1

Agosto: 6

Setembro: 8

Outubro: 4

A última vítima: um jovem de 23 anos