O trânsito de Franca continua tirando vidas em ritmo preocupante. Nos primeiros 10 meses de 2025, 35 pessoas morreram em acidentes nas ruas e avenidas da cidade, segundo o Infosiga-SP, sistema oficial do Governo do Estado que monitora todas as mortes no trânsito paulista. O número escancara a brutalidade e a insegurança que fazem parte da rotina de quem circula pela cidade — especialmente motociclistas, que aparecem como as principais vítimas, seguidos por pedestres e ocupantes de carros.

Os dados mostram que o risco está presente o ano todo, sem trégua:

Mortes mês a mês de 2025: