O trânsito de Franca continua tirando vidas em ritmo preocupante. Nos primeiros 10 meses de 2025, 35 pessoas morreram em acidentes nas ruas e avenidas da cidade, segundo o Infosiga-SP, sistema oficial do Governo do Estado que monitora todas as mortes no trânsito paulista. O número escancara a brutalidade e a insegurança que fazem parte da rotina de quem circula pela cidade — especialmente motociclistas, que aparecem como as principais vítimas, seguidos por pedestres e ocupantes de carros.
Os dados mostram que o risco está presente o ano todo, sem trégua:
Mortes mês a mês de 2025:
• Janeiro: 2
• Fevereiro: 3
• Março: 2
• Abril: 2
• Maio: 1
• Junho: 6
• Julho: 1
• Agosto: 6
• Setembro: 8
• Outubro: 4
Os piores meses, como junho, agosto e setembro, registraram picos de violência no trânsito com números que reforçam a gravidade da situação.
A última vítima: um jovem de 23 anos
A morte mais recente registrada ocorreu no dia 28 de outubro e envolve mais uma vez um motociclista — perfil que concentra a maior parte das fatalidades.
O entregador de água Rian Camargos, de apenas 23 anos, perdeu a vida após um grave acidente na avenida Paulo VI, no Parque Progresso. Ele seguia pela via preferencial, sentido Centro, quando foi atingido por um Chevrolet Prisma preto que tentava sair de uma vaga para acessar o fluxo de veículos.
Com o impacto, Rian perdeu o controle da moto, subiu na calçada e bateu contra uma placa de sinalização. A violência da colisão arrancou o para-choque do carro. A moto ficou destruída e os galões de água que ele transportava se espalharam pela avenida.
O Samu socorreu o jovem e o levou à UPA do Jardim Anita. Rian ainda foi transferido para a Santa Casa de Franca, mas não resistiu.
Setembro registra alta de 700% nas mortes no trânsito em Franca
