Uma clínica de psicologia terapêutica no bairro São José, em Franca, foi alvo de dois furtos em menos de 24 horas. O primeiro crime aconteceu na noite de segunda-feira, 17, e o segundo na manhã desta terça-feira, 18. Ao chegar para trabalhar, funcionários encontraram um dos suspeitos dormindo na varanda da clínica.
Segundo informações, a equipe percebeu a presença do homem ainda deitado na varanda. Quando entraram no local, notaram que vários objetos haviam desaparecido, entre eles notebooks, além de outros itens que ainda estão sendo contabilizados.
Testemunhas relataram que o suspeito parecia não demonstrar preocupação. “Ele saiu rindo. Sabe que não vai ficar preso”, disse uma pessoa que estava no local.
O criminoso não conseguiu deixar o imóvel durante a madrugada e acabou ficando dentro da clínica, enquanto outro homem, que teria participado da ação, conseguiu fugir levando os objetos furtados.
Na noite anterior, segunda-feira, 17, a clínica já havia registrado um boletim de ocorrência. Criminosos entraram pelo telhado e furtaram toda a fiação elétrica, canos de cobre e aquecedores, deixando o local completamente sem energia.
A suspeita é de que os criminosos estejam usando uma casa abandonada de dois andares, ao lado da clínica, para acessar o telhado com facilidade.
O homem encontrado dentro da clínica na manhã desta terça-feira foi preso em flagrante.
A Polícia Militar também vistoriou a casa abandonada ao lado, onde encontrou dois homens em situação de rua dormindo. Como eles não estavam com nenhum objeto furtado, foram liberados.
As investigações continuam para tentar identificar os demais envolvidos e recuperar os materiais levados.
