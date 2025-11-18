Uma clínica de psicologia terapêutica no bairro São José, em Franca, foi alvo de dois furtos em menos de 24 horas. O primeiro crime aconteceu na noite de segunda-feira, 17, e o segundo na manhã desta terça-feira, 18. Ao chegar para trabalhar, funcionários encontraram um dos suspeitos dormindo na varanda da clínica.

Segundo informações, a equipe percebeu a presença do homem ainda deitado na varanda. Quando entraram no local, notaram que vários objetos haviam desaparecido, entre eles notebooks, além de outros itens que ainda estão sendo contabilizados.

Testemunhas relataram que o suspeito parecia não demonstrar preocupação. “Ele saiu rindo. Sabe que não vai ficar preso”, disse uma pessoa que estava no local.