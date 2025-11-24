Um projeto desenvolvido por designers de Franca alcançou destaque nacional ao ser selecionado como finalista do 15º Prêmio Brasileiro de Design (BDA – Brasil Design Award), considerado o mais importante reconhecimento do setor no país. O trabalho concorre na categoria Design de Embalagem – Objetos e Mobiliários com a criação “Caixa de Amostras Atriani”, desenvolvida em parceria com a Artice Papel.

O BDA, em sua 15ª edição, premia empresas e estudantes que apresentam soluções relevantes e de impacto, utilizando o design como ferramenta de inovação. O resultado final, que inclui votação popular e avaliação de um júri técnico, será anunciado em cerimônia no dia 13 de dezembro deste ano.

A caixa de amostras foi criada para funcionar como uma vitrine elegante e eficiente, voltada para arquitetos e compradores, organizando e expondo as matérias-primas usadas na fabricação dos móveis da marca Atriani. Inspirada nas linhas contínuas dos ripados presentes no showroom da empresa em Toronto, a peça se destaca pelo visual orgânico e por seu mecanismo discreto.