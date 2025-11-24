Um projeto desenvolvido por designers de Franca alcançou destaque nacional ao ser selecionado como finalista do 15º Prêmio Brasileiro de Design (BDA – Brasil Design Award), considerado o mais importante reconhecimento do setor no país. O trabalho concorre na categoria Design de Embalagem – Objetos e Mobiliários com a criação “Caixa de Amostras Atriani”, desenvolvida em parceria com a Artice Papel.
O BDA, em sua 15ª edição, premia empresas e estudantes que apresentam soluções relevantes e de impacto, utilizando o design como ferramenta de inovação. O resultado final, que inclui votação popular e avaliação de um júri técnico, será anunciado em cerimônia no dia 13 de dezembro deste ano.
A caixa de amostras foi criada para funcionar como uma vitrine elegante e eficiente, voltada para arquitetos e compradores, organizando e expondo as matérias-primas usadas na fabricação dos móveis da marca Atriani. Inspirada nas linhas contínuas dos ripados presentes no showroom da empresa em Toronto, a peça se destaca pelo visual orgânico e por seu mecanismo discreto.
O objeto conta com cinco gavetas que giram 360° em torno de um eixo inclinado, permitindo uma abertura contínua e precisa, revelando os livros de amostras a cada movimento. Além de cumprir sua função prática em showrooms e pontos de venda, o projeto também é descrito como um item de decoração de alto padrão.
A equipe responsável pelo desenvolvimento reúne os designers Rafael Silveira, Rodrigo Neves e Daniel Rodrigues. “Estar entre os finalistas do maior prêmio de design do Brasil é uma validação do nosso compromisso em transformar desafios funcionais em soluções estéticas e impactantes”, comenta Rodrigo Neves, CEO da sn3p design. “A caixa de amostras transcende a embalagem tradicional, atuando como um objeto de design que valoriza a matéria-prima e a experiência do usuário”, completa.
Votação popular se encerra nesta segunda
Além da avaliação técnica, o BDA mantém aberta a votação popular, permitindo que o público escolha seu projeto favorito.
Representando Franca na disputa nacional, o projeto “Voto Popular – Atriani - Sample Box” pode ser apoiado até esta segunda-feira, 24. A votação está disponível pelo link: https://acesso.bdapremiobrasileirodesign.com.br/voto-popular/design-de-embalagem/3673
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.