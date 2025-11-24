24 de novembro de 2025
PARTICIPE E VOTE

Designers de Franca concorrem ao maior prêmio de design do país

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/WhatsApp GCN
Projeto foi desenvolvido por designers de Franca
Projeto foi desenvolvido por designers de Franca

Um projeto desenvolvido por designers de Franca alcançou destaque nacional ao ser selecionado como finalista do 15º Prêmio Brasileiro de Design (BDA – Brasil Design Award), considerado o mais importante reconhecimento do setor no país. O trabalho concorre na categoria Design de Embalagem – Objetos e Mobiliários com a criação “Caixa de Amostras Atriani”, desenvolvida em parceria com a Artice Papel.

O BDA, em sua 15ª edição, premia empresas e estudantes que apresentam soluções relevantes e de impacto, utilizando o design como ferramenta de inovação. O resultado final, que inclui votação popular e avaliação de um júri técnico, será anunciado em cerimônia no dia 13 de dezembro deste ano.

A caixa de amostras foi criada para funcionar como uma vitrine elegante e eficiente, voltada para arquitetos e compradores, organizando e expondo as matérias-primas usadas na fabricação dos móveis da marca Atriani. Inspirada nas linhas contínuas dos ripados presentes no showroom da empresa em Toronto, a peça se destaca pelo visual orgânico e por seu mecanismo discreto.

O objeto conta com cinco gavetas que giram 360° em torno de um eixo inclinado, permitindo uma abertura contínua e precisa, revelando os livros de amostras a cada movimento. Além de cumprir sua função prática em showrooms e pontos de venda, o projeto também é descrito como um item de decoração de alto padrão.

A equipe responsável pelo desenvolvimento reúne os designers Rafael Silveira, Rodrigo Neves e Daniel Rodrigues. “Estar entre os finalistas do maior prêmio de design do Brasil é uma validação do nosso compromisso em transformar desafios funcionais em soluções estéticas e impactantes”, comenta Rodrigo Neves, CEO da sn3p design. “A caixa de amostras transcende a embalagem tradicional, atuando como um objeto de design que valoriza a matéria-prima e a experiência do usuário”, completa.

Votação popular se encerra nesta segunda

Além da avaliação técnica, o BDA mantém aberta a votação popular, permitindo que o público escolha seu projeto favorito.

Representando Franca na disputa nacional, o projeto “Voto Popular – Atriani - Sample Box” pode ser apoiado até esta segunda-feira, 24. A votação está disponível pelo link: https://acesso.bdapremiobrasileirodesign.com.br/voto-popular/design-de-embalagem/3673

