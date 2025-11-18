Uma moradora de Franca vive momentos de angústia e faz um apelo desesperado para encontrar Sofia, uma gata que fugiu recentemente de sua casa no Paulistano, zona leste da cidade. Para Lilia Justino, de 51 anos, massoterapeuta formada em medicina tradicional chinesa, o animal é muito mais que um pet: é o símbolo de sua cura e do renascimento de sua família.
Lilia se mudou há uma semana para Franca com o objetivo de recomeçar a vida ao lado do filho. No entanto, mesmo com a casa telada, a gata conseguiu escapar.
"Já fiz de tudo, durmo na rua atrás dela, chamando, batendo a ração. Mas até agora nada", relata a tutora, que está oferecendo uma recompensa de R$ 500 para quem encontrar o animal.
'Um anjo no caminho'
A história de Lilia e Sofia começou em um dos momentos mais sombrios da vida da tutora. Há cerca de cinco anos, quando morava em Piumhi (MG), Lilia viu seu mundo desmoronar quando o filho se envolveu com drogas pesadas e foi preso.
"Me destruí por dentro e por fora. Caí em cima de uma cama por causa da ansiedade e logo veio a depressão", conta. Em meio a tratamentos e visitas à penitenciária, Lilia chegou a tentar o suicídio.
Foi num dia de frio e chuva, enquanto estava profundamente deprimida, que ela encontrou Sofia perambulando pelas ruas. "Resgatei e ela me ensinou tanta coisa. É minha companheira e sempre que olho para ela vejo minha superação, minha força. Pra mim, não é só um animal, e sim um anjo que Deus colocou no meu caminho".
O apelo
Hoje, Lilia celebra a recuperação do filho, que está "vivo e longe de coisas ruins", e com a vinda da família para Franca. Porém, a ausência de Sofia deixou um vazio.
"Venci e gostaria muito que ela voltasse para fazer parte de coisas boas. Um dia ela me salvou e hoje preciso salvá-la também", desabafa. "Morro de pensar que ela está na rua sofrendo."
Características
Sofia é uma gata pequena, de cor clara, porém com rabo, patas e orelhas escuras, o seu olho é azul, tem em média 2 anos e é castrada. A última aparição de Sofia foi na rua José dos Reis, no bairro Paulistano, nesta segunda-feira, 17.
Quem tiver informações sobre o paradeiro de Sofia pode entrar em contato pelo telefone (16) 99249-4228. A família paga recompensa.
