Uma moradora de Franca vive momentos de angústia e faz um apelo desesperado para encontrar Sofia, uma gata que fugiu recentemente de sua casa no Paulistano, zona leste da cidade. Para Lilia Justino, de 51 anos, massoterapeuta formada em medicina tradicional chinesa, o animal é muito mais que um pet: é o símbolo de sua cura e do renascimento de sua família.

Lilia se mudou há uma semana para Franca com o objetivo de recomeçar a vida ao lado do filho. No entanto, mesmo com a casa telada, a gata conseguiu escapar.

"Já fiz de tudo, durmo na rua atrás dela, chamando, batendo a ração. Mas até agora nada", relata a tutora, que está oferecendo uma recompensa de R$ 500 para quem encontrar o animal.

'Um anjo no caminho'