23 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
CUIDADO

Franca registra 876 acidentes com escorpiões em 2025

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Governo do Estado
Escorpião: os sintomas mais comuns após a picada incluem dor intensa, sensação de ardência ou agulhadas e inflamação no local
Escorpião: os sintomas mais comuns após a picada incluem dor intensa, sensação de ardência ou agulhadas e inflamação no local

Franca já registrou 876 acidentes com escorpiões até 17 de novembro, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. Os dados devem aumentar ainda mais com a aproximação do verão, que começa em 21 de dezembro, com a intensificação do calor acompanhado de chuvas.

O levantamento aponta que março foi o mês crítico, com o pico de 111 ocorrências. Em setembro, outro mês quente, os números voltaram a subir, chegando a 96 casos. Até o dia 17 de novembro, 53 acidentes já tinham sido contabilizados.

A SES-SP (Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo) reforçou o alerta para todo o território paulista, onde já foram notificadas mais de 34 mil ocorrências e dois óbitos até o início de novembro.

Raio-X dos acidentes em Franca em 2025

Confira o número de casos mês a mês na cidade:

  • Janeiro: 87
  • Fevereiro: 85
  • Março: 111 (Pico)
  • Abril: 68
  • Maio: 78
  • Junho: 72
  • Julho: 66
  • Agosto: 79
  • Setembro: 96
  • Outubro: 81
  • Novembro: 53 (parcial até 17/11)

Perigo para crianças

A atenção deve ser redobrada com crianças de até 10 anos, grupo em que os casos graves são mais frequentes. Sintomas como vômito abundante, suor excessivo, agitação e choro intenso e contínuo indicam agravamento do quadro e exigem atendimento médico imediato.

Nos casos moderados e leves, os sintomas mais comuns são dor intensa no local da picada, sensação de ardência ou agulhadas e inflamação.

O que fazer e o que não fazer?

Em caso de picada, a recomendação é clara:

  • Lave o local com água e sabão;
  • Aplique compressa morna;
  • Procure imediatamente a unidade de saúde mais próxima (como o pronto-socorro ou a UPA, Unidade de Pronto Atendimento);
  • Não faça torniquete, não corte, não fure e não tente sugar o veneno.

Se possível, levar o animal ou uma foto dele ajuda na identificação para o tratamento correto, mas não se arrisque para capturá-lo. O estado possui pontos estratégicos com soro antiescorpiônico para reduzir o tempo de atendimento.

Prevenção: limpeza é fundamental

Tatiana Lang, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado, destaca que a prevenção é a melhor arma. "É necessário manter quintais e jardins limpos, evitar o acúmulo de entulho e vedar ralos e frestas", afirmou.

Dicas de segurança

  • Evite acumular lixo, folhas secas e madeira.
  • Vede frestas em paredes e pisos e use telas em ralos.
  • Sacuda roupas, toalhas e calçados antes de usar (escorpiões adoram se esconder neles).
  • Afaste camas e berços das paredes.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários