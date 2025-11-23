Franca já registrou 876 acidentes com escorpiões até 17 de novembro, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. Os dados devem aumentar ainda mais com a aproximação do verão, que começa em 21 de dezembro, com a intensificação do calor acompanhado de chuvas.
O levantamento aponta que março foi o mês crítico, com o pico de 111 ocorrências. Em setembro, outro mês quente, os números voltaram a subir, chegando a 96 casos. Até o dia 17 de novembro, 53 acidentes já tinham sido contabilizados.
A SES-SP (Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo) reforçou o alerta para todo o território paulista, onde já foram notificadas mais de 34 mil ocorrências e dois óbitos até o início de novembro.
Raio-X dos acidentes em Franca em 2025
Confira o número de casos mês a mês na cidade:
- Janeiro: 87
- Fevereiro: 85
- Março: 111 (Pico)
- Abril: 68
- Maio: 78
- Junho: 72
- Julho: 66
- Agosto: 79
- Setembro: 96
- Outubro: 81
- Novembro: 53 (parcial até 17/11)
Perigo para crianças
A atenção deve ser redobrada com crianças de até 10 anos, grupo em que os casos graves são mais frequentes. Sintomas como vômito abundante, suor excessivo, agitação e choro intenso e contínuo indicam agravamento do quadro e exigem atendimento médico imediato.
Nos casos moderados e leves, os sintomas mais comuns são dor intensa no local da picada, sensação de ardência ou agulhadas e inflamação.
O que fazer e o que não fazer?
Em caso de picada, a recomendação é clara:
- Lave o local com água e sabão;
- Aplique compressa morna;
- Procure imediatamente a unidade de saúde mais próxima (como o pronto-socorro ou a UPA, Unidade de Pronto Atendimento);
- Não faça torniquete, não corte, não fure e não tente sugar o veneno.
Se possível, levar o animal ou uma foto dele ajuda na identificação para o tratamento correto, mas não se arrisque para capturá-lo. O estado possui pontos estratégicos com soro antiescorpiônico para reduzir o tempo de atendimento.
Prevenção: limpeza é fundamental
Tatiana Lang, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado, destaca que a prevenção é a melhor arma. "É necessário manter quintais e jardins limpos, evitar o acúmulo de entulho e vedar ralos e frestas", afirmou.
Dicas de segurança
- Evite acumular lixo, folhas secas e madeira.
- Vede frestas em paredes e pisos e use telas em ralos.
- Sacuda roupas, toalhas e calçados antes de usar (escorpiões adoram se esconder neles).
- Afaste camas e berços das paredes.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.