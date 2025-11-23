Franca já registrou 876 acidentes com escorpiões até 17 de novembro, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. Os dados devem aumentar ainda mais com a aproximação do verão, que começa em 21 de dezembro, com a intensificação do calor acompanhado de chuvas.

O levantamento aponta que março foi o mês crítico, com o pico de 111 ocorrências. Em setembro, outro mês quente, os números voltaram a subir, chegando a 96 casos. Até o dia 17 de novembro, 53 acidentes já tinham sido contabilizados.

A SES-SP (Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo) reforçou o alerta para todo o território paulista, onde já foram notificadas mais de 34 mil ocorrências e dois óbitos até o início de novembro.

Raio-X dos acidentes em Franca em 2025