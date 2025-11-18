Um motociclista ficou gravemente ferido na manhã desta terça-feira, 18, após bater na lateral de um carro na avenida Eufrásia Monteiro Petráglia, em Franca. O acidente aconteceu enquanto os dois veículos, um Gol G5 prata e uma Honda Fan vermelha, seguiam no mesmo sentido, em direção à avenida Presidente Vargas.

Segundo testemunhas do acidente, o motociclista trafegava em alta velocidade pela via. Ele acabou atingindo o retrovisor do Gol e, com o impacto, perdeu o controle da direção da moto. O rapaz caiu com força no asfalto e sofreu ferimentos graves no rosto.

A vítima teve um corte profundo na testa e sangramento intenso na boca, preocupando as pessoas que estavam no local. A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada imediatamente e prestou os primeiros atendimentos. Em seguida, o motociclista foi levado ao Pronto-socorro "Álvaro Azzuz".