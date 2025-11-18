A Secretaria de Esporte e Cultura confirmou a realização da 6ª etapa da Corrida Franca Run para o próximo domingo, 23, com largada às 7h30 no Poliesportivo. As inscrições para o evento, realizado em parceria com o Instituto Três Colinas de Esporte, foram abertas na tarde desta segunda-feira e já foram encerradas devido à alta procura, preenchendo as 800 vagas disponíveis, em aproximadamente 7 minutos.

Os atletas inscritos participarão de percursos de 5 km e 10 km. A idade mínima para participação é de 16 anos.

Os menores de 18 anos precisam apresentar uma autorização por escrito, com firma reconhecida, assinada pelo pai ou responsável legal. Este documento deve estar acompanhado de uma cópia da identidade do responsável, que ficará retida pela organização na entrega do kit.

Retirada de kits