A Secretaria de Esporte e Cultura confirmou a realização da 6ª etapa da Corrida Franca Run para o próximo domingo, 23, com largada às 7h30 no Poliesportivo. As inscrições para o evento, realizado em parceria com o Instituto Três Colinas de Esporte, foram abertas na tarde desta segunda-feira e já foram encerradas devido à alta procura, preenchendo as 800 vagas disponíveis, em aproximadamente 7 minutos.
Os atletas inscritos participarão de percursos de 5 km e 10 km. A idade mínima para participação é de 16 anos.
Os menores de 18 anos precisam apresentar uma autorização por escrito, com firma reconhecida, assinada pelo pai ou responsável legal. Este documento deve estar acompanhado de uma cópia da identidade do responsável, que ficará retida pela organização na entrega do kit.
Retirada de kits
Todos os participantes receberão um kit contendo camiseta oficial, chip de cronometragem, número de peito personalizado e medalha de participação. A organização sugere a doação de 1 litro de leite no momento da retirada, que será destinado a instituições da cidade.
A entrega dos materiais ocorrerá no Poliesportivo (rua dos Pracinhas, 510 - Residencial Paraíso) nos seguintes horários:
- sexta-feira, 21, das 17h às 20h;
- sábado, 22, das 9h às 13h
Para retirar, é necessário apresentar documento de identidade e o comprovante da inscrição (QR CODE). Caso o titular não possa comparecer, terceiros podem retirar mediante apresentação de autorização por escrito do atleta e o QR CODE.
Vagas remanescentes
Quem não conseguiu se inscrever ainda tem uma pequena chance. A organização informou que, após as 13h de sábado, 22, caso restem kits não retirados pelos inscritos, eles poderão ser disponibilizados ao público geral.
Para essa distribuição de vagas remanescentes, serão entregues senhas por ordem de chegada no local.
Mais informações e o regulamento completo estão disponíveis no site, basta clicar aqui.
