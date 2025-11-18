A programação da operação tapa-buracos da Prefeitura de Franca concentra esforços nesta semana nas avenidas Ismael Alonso y Alonso e Hélio Palermo, duas das vias mais movimentadas da cidade.
A Secretaria de Infraestrutura informa que, apesar dos trabalhos, não será necessária a interdição total das pistas. No entanto, devido ao grande fluxo de veículos e à presença de máquinas e trabalhadores na via, a orientação é que os motoristas redobrem a atenção à sinalização para evitar acidentes.
Confira a programação
Terça-feira (18):
- Av. Ismael Alonso y Alonso: trecho entre a tua Goiás e a av. Vereador José Granzotti;
- Av. Hélio Palermo: trecho entre a av. Orlando Dompieri e a rua Alfredo Lopes Pinto.
Quarta-feira (19):
- Av. Ismael Alonso y Alonso: trecho entre a av. Vereador José Granzotti e a rua Maranhão;
- Av. Hélio Palermo: trecho entre a rua Alfredo Lopes Pinto e a av. Presidente Vargas.
Como solicitar reparos
A população pode solicitar serviços de tapa-buracos através do Tapezap, pelo número (16) 99999-8480.
Para registrar o pedido, basta enviar uma mensagem informando o endereço completo, número, bairro e um ponto de referência, facilitando a localização do buraco pelas equipes.
