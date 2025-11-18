A programação da operação tapa-buracos da Prefeitura de Franca concentra esforços nesta semana nas avenidas Ismael Alonso y Alonso e Hélio Palermo, duas das vias mais movimentadas da cidade.

A Secretaria de Infraestrutura informa que, apesar dos trabalhos, não será necessária a interdição total das pistas. No entanto, devido ao grande fluxo de veículos e à presença de máquinas e trabalhadores na via, a orientação é que os motoristas redobrem a atenção à sinalização para evitar acidentes.

Confira a programação

Terça-feira (18):