18 de novembro de 2025
MELHORIAS

Tapa-buracos atende avenidas Alonso y Alonso e Hélio Palermo

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Serviços de recapeamento sendo realizados na Hélio Palermo
A programação da operação tapa-buracos da Prefeitura de Franca concentra esforços nesta semana nas avenidas Ismael Alonso y Alonso e Hélio Palermo, duas das vias mais movimentadas da cidade.

A Secretaria de Infraestrutura informa que, apesar dos trabalhos, não será necessária a interdição total das pistas. No entanto, devido ao grande fluxo de veículos e à presença de máquinas e trabalhadores na via, a orientação é que os motoristas redobrem a atenção à sinalização para evitar acidentes.

Confira a programação

Terça-feira (18):

  • Av. Ismael Alonso y Alonso: trecho entre a tua Goiás e a av. Vereador José Granzotti;
  • Av. Hélio Palermo: trecho entre a av. Orlando Dompieri e a rua Alfredo Lopes Pinto.

Quarta-feira (19):

  • Av. Ismael Alonso y Alonso: trecho entre a av. Vereador José Granzotti e a rua Maranhão;
  • Av. Hélio Palermo: trecho entre a rua Alfredo Lopes Pinto e a av. Presidente Vargas.

Como solicitar reparos

A população pode solicitar serviços de tapa-buracos através do Tapezap, pelo número (16) 99999-8480.

Para registrar o pedido, basta enviar uma mensagem informando o endereço completo, número, bairro e um ponto de referência, facilitando a localização do buraco pelas equipes.

