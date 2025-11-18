Carrinhos de lanche estacionados pela avenida Major Nicácio, enquanto o movimento dos estudantes que saíam das faculdades próximas se misturava ao do público que comia cachorros-quentes e hambúrgueres - ou, se você é francano, “bolotas” - nas calçadas. Há pelo menos 15 anos essa cena não é vista em Franca. No entanto, a discussão voltará ao plenário da Câmara Municipal na sessão ordinária desta terça-feira, 18.
O vereador Marcelo Tidy (MDB) propõe a regularização da atividade na cidade. Com uma nova "roupagem", os food trucks poderão vender alimentos desde que atendam às normas de vigilância sanitária previstas nas legislações municipal, estadual e federal. Além disso, os empreendimentos precisarão manter 500 metros de distância de estabelecimentos comerciais do mesmo segmento.
O projeto de lei também exige que o comerciante tenha uma Licença de Funcionamento emitida pela Prefeitura, apresente um Certificado de Inspeção Sanitária atualizado e contrate um seguro de responsabilidade civil para cobrir possíveis danos a terceiros. A taxa de ocupação do solo deverá ser definida pelo Executivo.
O descumprimento dessas regras poderá resultar em advertência, multa, suspensão temporária da Licença de Funcionamento e, em casos de reincidência ou infração grave, cassação definitiva da licença.
Marcelo Tidy já havia antecipado ao portal GCN/Sampi, em maio, que pretendia retomar a discussão sobre a volta dos carros de lanche a Franca. "Quem vai para fora do país, por exemplo, Estados Unidos, Nova York, todo mundo come na rua. O americano, a pessoa que mora em Nova York ou o turista, não vai para casa se alimentar; ele se alimenta na rua", disse na ocasião.
As barracas e trailers estão proibidos de funcionar em áreas públicas da cidade desde 2009.
A vereadora Lindsay Cardoso (PP) propõe o endurecimento das regras para a retirada de animais de grande porte do Canil Municipal.
O proprietário só poderá retirar o animal após apresentar veículo apropriado e comprovar que possui área verde com espaço para pastagem e estrutura mínima de abrigo contra sol e chuva.
Além disso, deverá quitar multas, custos de transporte, manutenção e valores referentes à publicação de edital, apresentando todos os recibos no ato da retirada.
