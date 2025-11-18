Carrinhos de lanche estacionados pela avenida Major Nicácio, enquanto o movimento dos estudantes que saíam das faculdades próximas se misturava ao do público que comia cachorros-quentes e hambúrgueres - ou, se você é francano, “bolotas” - nas calçadas. Há pelo menos 15 anos essa cena não é vista em Franca. No entanto, a discussão voltará ao plenário da Câmara Municipal na sessão ordinária desta terça-feira, 18.

O vereador Marcelo Tidy (MDB) propõe a regularização da atividade na cidade. Com uma nova "roupagem", os food trucks poderão vender alimentos desde que atendam às normas de vigilância sanitária previstas nas legislações municipal, estadual e federal. Além disso, os empreendimentos precisarão manter 500 metros de distância de estabelecimentos comerciais do mesmo segmento.

O projeto de lei também exige que o comerciante tenha uma Licença de Funcionamento emitida pela Prefeitura, apresente um Certificado de Inspeção Sanitária atualizado e contrate um seguro de responsabilidade civil para cobrir possíveis danos a terceiros. A taxa de ocupação do solo deverá ser definida pelo Executivo.