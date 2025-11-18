Uma ciclista foi atropelada na manhã deste domingo, 16, enquanto pedalava com o companheiro, na alça de acesso à rodovia Cândido Portinari, na altura do km 405, no bairro São Domingos, em Franca. A mulher seguia pelo acostamento quando foi atingida por um Volkswagen Golf branco, que reduziu a velocidade e fugiu sem prestar socorro.
A vítima pedalava alguns metros à frente do marido, que relatou ter visto o veículo se aproximar em baixa velocidade instantes antes do atropelamento. O carpinteiro, que preferiu não se identificar e preservar a identidade da mulher, contou que o carro teria saído da avenida e seguido para a rodovia.
“A gente estava no acostamento da rodovia. Esse carro já tinha me chamado a atenção, porque ele estava correndo na avenida, na avenida principal ali do Cambuí”, contou o marido.
De acordo com o boletim de ocorrência, a ciclista sentiu um forte impacto, caiu ao solo e ficou desorientada. A bicicleta ficou destruída. Ela sofreu ferimentos nas pernas, nádegas, colo, braços e costas. O companheiro a levou para o Pronto-socorro "Doutor Álvaro Azzuz", onde passou por atendimento e foi liberada. A mulher também passou por exame de corpo de delito.
Atropelamento intencional?
O marido contou que o motorista se aproximou lentamente da ciclista antes de atingi-la.
“Na hora que chegou bem do ladinho dela, parece que deu uma virada a mais ainda e simplesmente passou em cima dela, em cima da bike”, relatou.
Ele afirmou ainda que, após o impacto, o condutor reduziu a velocidade, aparentou que iria parar, mas seguiu em direção ao sentido Vera Cruz, fugindo do local. O homem disse que o comportamento do motorista trouxe a impressão de que o ato foi intencional.
Câmeras de segurança instaladas em estabelecimentos e residências da região captaram imagens do veículo e poderão ajudar na identificação do mesmo que, até o momento, ainda não foi encontrado. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente. A Polícia Civil apura as circunstâncias e tenta localizar o motorista.
