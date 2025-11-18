Uma ciclista foi atropelada na manhã deste domingo, 16, enquanto pedalava com o companheiro, na alça de acesso à rodovia Cândido Portinari, na altura do km 405, no bairro São Domingos, em Franca. A mulher seguia pelo acostamento quando foi atingida por um Volkswagen Golf branco, que reduziu a velocidade e fugiu sem prestar socorro.

A vítima pedalava alguns metros à frente do marido, que relatou ter visto o veículo se aproximar em baixa velocidade instantes antes do atropelamento. O carpinteiro, que preferiu não se identificar e preservar a identidade da mulher, contou que o carro teria saído da avenida e seguido para a rodovia.

“A gente estava no acostamento da rodovia. Esse carro já tinha me chamado a atenção, porque ele estava correndo na avenida, na avenida principal ali do Cambuí”, contou o marido.