O Sesi Franca Basquete atropelou o Vasco por 103 a 61 na noite desta segunda-feira, 17, no ginásio Pedrocão, pela 10ª rodada do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026. A vitória marca a recuperação da equipe francana na competição após a derrota para o Flamengo.

Agora, o time segue viagem para enfrentar a Unifacisa em Campina Grande, na Paraíba, nesta quinta-feira, 20.

O jogo

Com a mão calibrada e seis bolas de três convertidas no primeiro quarto, o Franca venceu o período inicial por 26 a 15. Os comandados de Helinho Garcia ampliaram a vantagem ao vencer o segundo período por 22 a 17. No intervalo, o placar marcava Franca 48 x 32 Vasco.