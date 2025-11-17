Um policial militar ficou ferido na noite desta segunda-feira, 17, após se envolver em um acidente no cruzamento da avenida Lisete Coelho Lourenço com a rua Alcino Teixeira Silva, no Jardim Tropical, na região Norte de Franca.
O acidente foi registrado por uma câmera de segurança de um imóvel próximo.
Nas imagens, é possível ver que o motorista de um carro estava parado quando o policial — que seguia de moto pela avenida — apareceu. O condutor tentou acessar a rua Alcino Teixeira Silva, mas atingiu a motocicleta no momento em que avançou para fazer a conversão. Com o impacto, o policial caiu e ficou ferido.
Ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) com um corte na perna e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita.
O motorista do carro não sofreu ferimentos e permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar, que registrou a ocorrência.
