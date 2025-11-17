17 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ASSISTA

Policial fica ferido em acidente de trânsito no Jardim Tropical

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Câmera de segurança
Policial caindo de moto após colisão em Franca
Policial caindo de moto após colisão em Franca

Um policial militar ficou ferido na noite desta segunda-feira, 17, após se envolver em um acidente no cruzamento da avenida Lisete Coelho Lourenço com a rua Alcino Teixeira Silva, no Jardim Tropical, na região Norte de Franca.

O acidente foi registrado por uma câmera de segurança de um imóvel próximo.

Nas imagens, é possível ver que o motorista de um carro estava parado quando o policial — que seguia de moto pela avenida — apareceu. O condutor tentou acessar a rua Alcino Teixeira Silva, mas atingiu a motocicleta no momento em que avançou para fazer a conversão. Com o impacto, o policial caiu e ficou ferido.

Ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) com um corte na perna e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita.

O motorista do carro não sofreu ferimentos e permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar, que registrou a ocorrência.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários