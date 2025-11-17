A Câmara Municipal de Franca votará, na sessão ordinária desta terça-feira, 18, a LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2026. A previsão é que o município arrecade e gaste R$ 1.783.146.244,00 no próximo ano, com as áreas de Educação e Saúde responsáveis pelas maiores fatias do orçamento.

A LOA define quanto o governo poderá arrecadar e gastar em um ano. A lei detalha todas as receitas previstas e a distribuição dos recursos para áreas como Saúde, Educação, obras e serviços públicos. Elaborada pelo Executivo e aprovada pelo Legislativo, ela garante transparência, planejamento e controle sobre o uso do dinheiro público.

Por se tratar de uma peça orçamentária, a proposta precisa passar por duas votações — ou seja, duas sessões — para ser aprovada. A primeira apreciação será nesta terça-feira, e a segunda deve ocorrer no encontro seguinte, em 25 de novembro.

Destinação por secretaria