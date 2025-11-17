Um jovem de 18 anos ficou ferido após bater o carro que dirigia contra uma árvore na avenida Brasil, no Jardim Paulistano, em Franca, no fim da tarde desta segunda-feira, 17.

De acordo com testemunhas, o motorista seguia pela avenida, sentido Jardim Paulistano–Centro, quando uma motocicleta teria avançado um sinal de parada obrigatória no cruzamento com a avenida Francisco Delfino dos Santos.

Ao tentar desviar da moto, o jovem perdeu o controle da direção, subiu no canteiro e colidiu frontalmente contra uma árvore.