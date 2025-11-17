17 de novembro de 2025
EM FRANCA

Jovem fica ferido após bater carro em árvore na avenida Brasil

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
GCN
Carro da vítima destruído após a colisão na avenida Brasil, em Franca
Carro da vítima destruído após a colisão na avenida Brasil, em Franca

Um jovem de 18 anos ficou ferido após bater o carro que dirigia contra uma árvore na avenida Brasil, no Jardim Paulistano, em Franca, no fim da tarde desta segunda-feira, 17.

De acordo com testemunhas, o motorista seguia pela avenida, sentido Jardim Paulistano–Centro, quando uma motocicleta teria avançado um sinal de parada obrigatória no cruzamento com a avenida Francisco Delfino dos Santos.

Ao tentar desviar da moto, o jovem perdeu o controle da direção, subiu no canteiro e colidiu frontalmente contra uma árvore.

Com o impacto, o carro girou na pista e ficou danificado. O motorista sofreu um ferimento na cabeça e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em um hospital particular.

A Polícia Militar foi acionada, sinalizou o local e registrou um boletim de ocorrência.

As causas do acidente serão investigadas.

