Um jovem de 18 anos ficou ferido após bater o carro que dirigia contra uma árvore na avenida Brasil, no Jardim Paulistano, em Franca, no fim da tarde desta segunda-feira, 17.
De acordo com testemunhas, o motorista seguia pela avenida, sentido Jardim Paulistano–Centro, quando uma motocicleta teria avançado um sinal de parada obrigatória no cruzamento com a avenida Francisco Delfino dos Santos.
Ao tentar desviar da moto, o jovem perdeu o controle da direção, subiu no canteiro e colidiu frontalmente contra uma árvore.
Com o impacto, o carro girou na pista e ficou danificado. O motorista sofreu um ferimento na cabeça e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em um hospital particular.
A Polícia Militar foi acionada, sinalizou o local e registrou um boletim de ocorrência.
As causas do acidente serão investigadas.
