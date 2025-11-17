O Governo do Estado de São Paulo está oferecendo 3.210 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos e remotos na área de gestão e negócios, com o objetivo de qualificação para o mercado de trabalho em 2026. Por ser na modalidade on-line, pessoas de todos os municípios de São Paulo podem concorrer, incluindo Franca.

Os interessados devem se inscrever através do Portal Trampolim (clique aqui). Para realizar o cadastro, é necessário login na conta gov.br. As aulas, ao vivo, serão ministradas por professores da FAT (Fundação de Apoio à Tecnologia), com opções de turmas nos períodos matutino e noturno.

Cursos oferecidos

São sete opções de cursos disponíveis, todos com carga horária de 80 horas. A escolha das áreas foi baseada na demanda do mercado de trabalho estadual.