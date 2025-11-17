O Governo do Estado de São Paulo está oferecendo 3.210 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos e remotos na área de gestão e negócios, com o objetivo de qualificação para o mercado de trabalho em 2026. Por ser na modalidade on-line, pessoas de todos os municípios de São Paulo podem concorrer, incluindo Franca.
Os interessados devem se inscrever através do Portal Trampolim (clique aqui). Para realizar o cadastro, é necessário login na conta gov.br. As aulas, ao vivo, serão ministradas por professores da FAT (Fundação de Apoio à Tecnologia), com opções de turmas nos períodos matutino e noturno.
Cursos oferecidos
São sete opções de cursos disponíveis, todos com carga horária de 80 horas. A escolha das áreas foi baseada na demanda do mercado de trabalho estadual.
- Assistente Administrativo: 480 vagas
- Assistente de Recursos Humanos: 450 vagas
- Assistente de Logística: 480 vagas
- Marketing Digital na Prática: 360 vagas
- Excel para empresas: 360 vagas
- Espanhol para recepção: 480 vagas
- Inglês para recepção: 480 vagas
As vagas estão distribuídas em duas modalidades:
- Meu Primeiro Emprego: Direcionado a jovens de 16 a 24 anos que buscam a primeira oportunidade.
- Novo Emprego: Voltado a jovens e adultos, entre 25 e 59 anos, que desejam se qualificar ou iniciar uma nova carreira.
Para conseguir o certificado, é preciso ter, no mínimo, 75% de presença nas aulas. Caso o número de inscritos ultrapasse o de vagas, terão prioridade pessoas menores de idade, com deficiência, desempregadas e com baixa renda.
