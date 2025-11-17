O Sesi Franca Basquete terá três representantes na seleção brasileira masculina convocada nesta segunda-feira, 17, para o primeiro compromisso das Eliminatórias da Copa do Mundo da Fiba (Federação Internacional de Basquetebol), que será disputada no Catar em 2027. Nos dias 27 e 30 de novembro, o Brasil enfrenta o Chile em jogos dentro e fora de casa pela primeira janela da competição.
A lista de 13 atletas conta com oito campeões da Americup na Nicarágua, além da chegada de jovens prospectos que se destacaram em 2025. O ala-armador Georginho, desfalque do Sesi Franca em jogos do NBB por lesão muscular no posterior da coxa esquerda, foi convocado. O ala-pivô Lucas Dias e o ala-armador Zu Jr., ambos do clube francano, também estão na lista.
O técnico da seleção, Aleksandar Petrovic, ressaltou as ausências nesta primeira janela das Eliminatórias. Yago e Márcio jogam a Euroliga. Gui Santos está na temporada da NBA. Bruno Caboclo se recupera de cirurgia na coluna. Benite foi poupado por opção do técnico, assim como Tim Soares e Didi, que estão fora, evitando desgaste por viagens longas do Japão e da Austrália.
A estreia nas Eliminatórias será no dia 27 de novembro (quinta-feira), às 20h, em Valdivia, na casa dos chilenos. Já no dia 30 (domingo), às 19h10, o Brasil joga em casa contra o mesmo Chile, no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, casa do Corinthians. Completam o grupo do Brasil a Colômbia e a Venezuela. Os três melhores se classificam para a segunda fase.
Convocação
- Alexey Borges - Flamengo
- Caio Pacheco - Coruña, Espanha
- Georginho - Sesi/Franca
- Reynan dos Santos - Capitanes, México
- Gui Deodato - Flamengo
- Léo Meindl - Burgos, Espanha
- Pedro Pastre - Pinheiros
- Zu Júnior - Sesi/Franca
- Lucas Dias - Sesi/Franca
- Nathan Mariano - Valley Suns, Estados Unidos
- Brunão Cardoso - Brasília
- Mathias Vasquez - OTE, Estados Unidos
- Wini Braga - Minas
