17 de novembro de 2025
ELIMINATÓRIAS

Georginho, Lucas Dias e Zu Jr. são convocados para a seleção

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Marcos Limonti/Sesi Franca Basquete
Georginho, pelo Sesi Franca Basquete; o atleta foi convocado por Aleksandar Petrovic
Georginho, pelo Sesi Franca Basquete; o atleta foi convocado por Aleksandar Petrovic

O Sesi Franca Basquete terá três representantes na seleção brasileira masculina convocada nesta segunda-feira, 17, para o primeiro compromisso das Eliminatórias da Copa do Mundo da Fiba (Federação Internacional de Basquetebol), que será disputada no Catar em 2027. Nos dias 27 e 30 de novembro, o Brasil enfrenta o Chile em jogos dentro e fora de casa pela primeira janela da competição.

A lista de 13 atletas conta com oito campeões da Americup na Nicarágua, além da chegada de jovens prospectos que se destacaram em 2025. O ala-armador Georginho, desfalque do Sesi Franca em jogos do NBB por lesão muscular no posterior da coxa esquerda, foi convocado. O ala-pivô Lucas Dias e o ala-armador Zu Jr., ambos do clube francano, também estão na lista.

O técnico da seleção, Aleksandar Petrovic, ressaltou as ausências nesta primeira janela das Eliminatórias. Yago e Márcio jogam a Euroliga. Gui Santos está na temporada da NBA. Bruno Caboclo se recupera de cirurgia na coluna. Benite foi poupado por opção do técnico, assim como Tim Soares e Didi, que estão fora, evitando desgaste por viagens longas do Japão e da Austrália.

A estreia nas Eliminatórias será no dia 27 de novembro (quinta-feira), às 20h, em Valdivia, na casa dos chilenos. Já no dia 30 (domingo), às 19h10, o Brasil joga em casa contra o mesmo Chile, no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, casa do Corinthians. Completam o grupo do Brasil a Colômbia e a Venezuela. Os três melhores se classificam para a segunda fase.

Convocação

  • Alexey Borges - Flamengo
  • Caio Pacheco - Coruña, Espanha 
  • Georginho - Sesi/Franca
  • Reynan dos Santos - Capitanes, México
  • Gui Deodato - Flamengo
  • Léo Meindl - Burgos, Espanha 
  • Pedro Pastre - Pinheiros
  • Zu Júnior - Sesi/Franca
  • Lucas Dias - Sesi/Franca
  • Nathan Mariano - Valley Suns, Estados Unidos 
  • Brunão Cardoso - Brasília
  • Mathias Vasquez - OTE, Estados Unidos 
  • Wini Braga - Minas

