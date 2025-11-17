A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) de Franca informou, nesta segunda-feira, 17, que os atendimentos presenciais serão suspensos no feriado da Consciência Negra, na quinta-feira, 20, e no aniversário de 201 anos de Franca, em 28 de novembro.
A paralisação dos serviços no Dia da Consciência Negra valerá tanto para a agência instalada na sede da companhia, no Jardim Redentor, quanto para a unidade localizada no Poupatempo.
Na sexta-feira, 21, o atendimento presencial será normal na agência da sede e no Poupatempo, em horário comercial. O Poupatempo também atende aos sábados, das 9h às 13h.
Aniversário de Franca
Na sexta-feira, dia 28 de novembro, quando Franca celebra 201 anos, os atendimentos presenciais na Sabesp e no Poupatempo estarão suspensos, e as agências permanecerão fechadas.
A Sabesp comunica que o atendimento deve ser previamente agendado pelo site.
Digital 24 horas
Durante todo o período, os clientes terão à disposição os canais digitais e telefônicos da companhia, que funcionam ininterruptamente com a Central de Atendimento: 0800 055 0195 (ligação gratuita), WhatsApp: (11) 3388-8000 e Agência Virtual: www.sabesp.com.br.
