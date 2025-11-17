A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) de Franca informou, nesta segunda-feira, 17, que os atendimentos presenciais serão suspensos no feriado da Consciência Negra, na quinta-feira, 20, e no aniversário de 201 anos de Franca, em 28 de novembro.

A paralisação dos serviços no Dia da Consciência Negra valerá tanto para a agência instalada na sede da companhia, no Jardim Redentor, quanto para a unidade localizada no Poupatempo.

Na sexta-feira, 21, o atendimento presencial será normal na agência da sede e no Poupatempo, em horário comercial. O Poupatempo também atende aos sábados, das 9h às 13h.

Aniversário de Franca