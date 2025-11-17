Quatro produtores da Alta Mogiana — região que abrange Franca e outros 14 municípios — estão entre os finalistas do 24º Concurso Estadual de Qualidade do Café de São Paulo, promovido pela SAA (Secretaria de Agricultura e Abastecimento). A cerimônia de premiação será nesta terça-feira, 18, a partir das 8h, no IAC (Instituto Agronômico de Campinas).
O concurso vai ranquear os cafés mais bem pontuados da espécie arábica — nas categorias natural, cereja descascado, fermentado e orgânico — e também os dez melhores da espécie canephora (conilon e robusta).
A lista dos 50 finalistas foi divulgada pela diretoria da Cati (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral) nesta segunda-feira, 17. Nesta edição, o evento bateu recorde de participação, com 391 inscritos de 77 municípios e 376 amostras avaliadas.
Entre os finalistas da região estão:
- Altinópolis — Guilherme Custodio Vicentini (Orgânico)
- Cristais Paulista — Agropecuária Minamihara Orgânicos (Orgânico)
- Franca — Alexandre Henrique Leonel (Orgânico)
- Ribeirão Corrente — André Luis da Cunha (Orgânico)
- Ribeirão Corrente — Luis Claudio Cunha (Orgânico)
