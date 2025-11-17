A Sé Catedral de Franca realizará seu bazar nesta sexta-feira, 21, e no sábado, 22. O público poderá contribuir adquirindo roupas e quitutes. O evento acontecerá no salão São Paulo VI.
Roupas masculinas, femininas e infantis, além de peças de cama, mesa e banho, utilidades domésticas e acessórios estarão disponíveis para compra. Além das peças de vestuário, haverá um bazar de quitutes.
Segundo Odair Guimarães, responsável pela organização do bazar, a iniciativa vem ganhando força ao longo dos anos. "É um bazar que acontece há mais de 20 anos. Nos últimos tempos, ele vem ganhando um corpo muito grande, porque o número de doações que nós recebemos é muito grande".
"Antigamente, eram apenas roupas. Hoje a gente trabalha com roupa comum, roupa de festa, artigos para decoração, utensílios domésticos, livros", completou o organizador.
A montagem do bazar começou no domingo, 16, e segue até quinta-feira, 20, quando tudo estará pronto para receber o público.
Na sexta-feira, o atendimento será das 8h às 17h. No sábado, o evento funciona das 8h ao meio-dia. O salão São Paulo VI está localizado na rua Francisco Ozanan, 1.131, no Jardim Consolação, em Franca.
