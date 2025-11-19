O Senai realizará, nesta quarta-feira, 19, um concerto de rock no auditório da instituição, em Franca. O evento contará com repertório diversificado, além da Banda Sinfônica da entidade.

O evento ocorre às 20h e a entrada é mediante a entrega de 1 kg de alimento não perecível. Segundo Rafael dos Reis, professor, musicista e maestro de 32 anos, são esperadas cerca de 300 pessoas para prestigiar a terceira edição do concerto.

Nesta quarta-feira, além da Banda Sinfônica do Senai, os músicos da banda Fantasmyc estarão presentes: Nando D’Morais, no teclado; Adriano B. Dias, na bateria; Josimar Baldo, na guitarra; e Diogo Luiz, no contrabaixo. O repertório contará com sons de grandes ícones do rock, como Scorpions, Led Zeppelin, Bon Jovi, Legião Urbana, Mamonas Assassinas, entre outros.