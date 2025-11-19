O Senai realizará, nesta quarta-feira, 19, um concerto de rock no auditório da instituição, em Franca. O evento contará com repertório diversificado, além da Banda Sinfônica da entidade.
O evento ocorre às 20h e a entrada é mediante a entrega de 1 kg de alimento não perecível. Segundo Rafael dos Reis, professor, musicista e maestro de 32 anos, são esperadas cerca de 300 pessoas para prestigiar a terceira edição do concerto.
Nesta quarta-feira, além da Banda Sinfônica do Senai, os músicos da banda Fantasmyc estarão presentes: Nando D’Morais, no teclado; Adriano B. Dias, na bateria; Josimar Baldo, na guitarra; e Diogo Luiz, no contrabaixo. O repertório contará com sons de grandes ícones do rock, como Scorpions, Led Zeppelin, Bon Jovi, Legião Urbana, Mamonas Assassinas, entre outros.
“As outras edições foram apenas com os músicos do Senai. Tendo em vista o sucesso que foram, este ano convidamos os músicos da banda Fantasmyc, no qual o forte deles é o metal sinfônico e tem sido uma grande experiência a interação entre as duas bandas”, citou.
As expectativas para a realização, segundo Rafael, são as melhores. Já com o feedback positivo das edições anteriores, o esperado é que essa edição supere a última.
“Muita música boa e muita nostalgia para o público presente neste concerto, com clássicos do rock que fizeram sucesso nos anos 1970, 1980 e 1990. Sem dúvidas, será um verdadeiro show de rock’n roll”, concluiu.
Serviço
3° Concerto de Rock no Senai
- Data: 19 de novembro
- Horário: 20h
- Local: Auditório Senai Franca – Avenida Presidente Vargas, 2.500
- Entrada: 1 kg de alimento não perecível
