Um acidente de trânsito envolvendo uma moto e um carro deixou uma jovem de 21 anos ferida na tarde desta segunda-feira, 17, na avenida Dom Pedro I, em Franca.

Segundo as primeiras informações, a motociclista conduzia uma Honda Titan prata e seguia no mesmo sentido que um Astra prata. Ao chegarem na rotatória, ambos os veículos entraram para fazer a conversão, momento em que a moto atingiu a lateral do carro. Com o impacto, a jovem perdeu o controle e caiu ao chão.

A motociclista reclamava de fortes dores nos braços e precisou de atendimento imediato. A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, realizou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Pronto-socorro "Dr. Álvaro Azzuz"+.