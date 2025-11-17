Um acidente de trânsito envolvendo uma moto e um carro deixou uma jovem de 21 anos ferida na tarde desta segunda-feira, 17, na avenida Dom Pedro I, em Franca.
Segundo as primeiras informações, a motociclista conduzia uma Honda Titan prata e seguia no mesmo sentido que um Astra prata. Ao chegarem na rotatória, ambos os veículos entraram para fazer a conversão, momento em que a moto atingiu a lateral do carro. Com o impacto, a jovem perdeu o controle e caiu ao chão.
A motociclista reclamava de fortes dores nos braços e precisou de atendimento imediato. A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, realizou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Pronto-socorro "Dr. Álvaro Azzuz"+.
A condutora do carro, que estava acompanhada do filho, uma criança pequena, não se feriu. Apesar do susto, ela permaneceu no local e prestou assistência até a chegada do socorro.
A Polícia Militar registrou a ocorrência.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.