17 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ACIDENTE

Jovem fica ferida após colisão entre moto e carro na Dom Pedro

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Laís Bachur/GCN
Equipe do Samu foi até o local prestar atendimento e encaminhou a jovem até o pronto-socorro
Equipe do Samu foi até o local prestar atendimento e encaminhou a jovem até o pronto-socorro

Um acidente de trânsito envolvendo uma moto e um carro deixou uma jovem de 21 anos ferida na tarde desta segunda-feira,  17, na avenida Dom Pedro I, em Franca.

Segundo as primeiras informações, a motociclista conduzia uma Honda Titan prata e seguia no mesmo sentido que um Astra prata. Ao chegarem na rotatória, ambos os veículos entraram para fazer a conversão, momento em que a moto atingiu a lateral do carro. Com o impacto, a jovem perdeu o controle e caiu ao chão.

A motociclista reclamava de fortes dores nos braços e precisou de atendimento imediato. A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, realizou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Pronto-socorro "Dr. Álvaro Azzuz"+.

A condutora do carro, que estava acompanhada do filho, uma criança pequena, não se feriu. Apesar do susto, ela permaneceu no local e prestou assistência até a chegada do socorro.

A Polícia Militar registrou a ocorrência.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários