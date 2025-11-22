O novo clipe da dupla francana Evandro & Rafael, “Tiro e Queda”, será lançado ao público de Franca em um evento gratuito neste sábado, 22, reunindo música, teatro e atividades para toda a família. A iniciativa é contemplada pela PNAB (Política Nacional Aldir Blanc) 2024.

O evento acontece das 13h30 às 16h30, na Associação de Moradores do Jardim Paulista e Jardim Riviera, e contará com show da dupla, apresentação oficial da música e encenação da peça “Casamento Caipira”. O espetáculo será comandado por alunos dirigidos pela professora e produtora teatral Beatriz Reis, reconhecida pelo trabalho social desenvolvido no município. Para as crianças, haverá distribuição gratuita de pipoca e picolé, além de cama elástica disponível durante toda a tarde.

O clipe "Tiro e Queda", que motivou a ação cultural, foi gravado em Franca com estrutura profissional completa. A produção envolveu equipe técnica de som, iluminação, segurança, limpeza e montagem de cenário, além do uso de quatro câmeras 4K e captação de áudio de alta qualidade. As filmagens ocorreram na casa de shows Morada du Capiau.