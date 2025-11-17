Franca abrirá as inscrições para a 6ª etapa da Franca Run às 16 horas desta segunda-feira, 17. A corrida será realizada no próximo domingo, 23, em parceria com o Instituto Três Colinas de Esporte.

Para garantir uma das 800 vagas gratuitas disponíveis, os interessados deverão acessar o site, clicando aqui.

A corrida está prevista para domingo, 23, com largada às 7h30 e chegada no Poliesportivo. Os atletas poderão optar por percursos de 5 km ou 10 km.

Kits e inscrição