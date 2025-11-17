Franca abrirá as inscrições para a 6ª etapa da Franca Run às 16 horas desta segunda-feira, 17. A corrida será realizada no próximo domingo, 23, em parceria com o Instituto Três Colinas de Esporte.
Para garantir uma das 800 vagas gratuitas disponíveis, os interessados deverão acessar o site, clicando aqui.
A corrida está prevista para domingo, 23, com largada às 7h30 e chegada no Poliesportivo. Os atletas poderão optar por percursos de 5 km ou 10 km.
Kits e inscrição
A idade mínima para participação é de 16 anos. Atletas menores de 18 anos precisarão apresentar uma autorização por escrito (com firma reconhecida) de um responsável legal no ato da entrega do kit.
Todos os 800 inscritos receberão a camiseta oficial do evento, chip de cronometragem, número de peito personalizado e medalha de participação. A organização sugere a doação voluntária de 1 litro de leite na retirada do kit, que será destinado a instituições da cidade.
Retirada dos kits
A retirada dos kits será feita, impreterivelmente, em dois dias no Poliesportivo (Rua dos Pracinhas, 510, Residencial Paraíso):
- Sexta-feira (21): das 17h às 20h
- Sábado (22): das 9h às 13h
É obrigatória a apresentação de documento de identidade e o comprovante da inscrição (QR CODE). A retirada por terceiros exige autorização por escrito do participante e o QR CODE.
A organização informa que, caso restem kits não retirados ou existam vagas remanescentes após as 13h de sábado, eles poderão ser disponibilizados ao público geral, com distribuição de senhas por ordem de chegada no local.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.