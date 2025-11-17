O show do cantor Thiaguinho, que aconteceria no próximo dia 27 de novembro, às 22h, no Castelinho, em Franca, foi cancelado. A organização do evento divulgou um comunicado na manhã desta segunda-feira, 17.

Segundo a nota, o show foi cancelado por "motivos de força maior", conforme comunicado oficial.

A apresentação marcaria o retorno do artista à cidade após oito anos sem shows em Franca, o que aumentava a expectativa dos fãs.