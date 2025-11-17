17 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

SEM SHOW

Show de Thiaguinho marcado para este mês em Franca é cancelado

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Redes Sociais
Thiaguinho tinha show marcado para o dia 27 de novembro
O show do cantor Thiaguinho, que aconteceria no próximo dia 27 de novembro, às 22h, no Castelinho, em Franca, foi cancelado. A organização do evento divulgou um comunicado na manhã desta segunda-feira, 17.

Segundo a nota, o show foi cancelado por "motivos de força maior", conforme comunicado oficial.

A apresentação marcaria o retorno do artista à cidade após oito anos sem shows em Franca, o que aumentava a expectativa dos fãs.

De acordo com o comunicado, quem adquiriu ingressos poderá solicitar reembolso seguindo os procedimentos abaixo:

  • Compras pelo site: o cliente deve entrar em contato com o SAC da plataforma Zig Tickets.

  • Compras presenciais: é necessário comparecer ao ponto de venda credenciado com os ingressos em mãos.

A organização agradeceu a compreensão do público e informou que novas orientações serão divulgadas caso necessário.

