Uma funcionária de uma empresa no Parque das Árvores, em Franca, viveu momentos de pânico no início da manhã desta segunda-feira, 17. Ela foi surpreendida por dois criminosos que a arrancaram à força de dentro do próprio carro e fugiram com o veículo, avaliado em cerca de R$ 100 mil.

A mulher havia chegado para trabalhar e estava estacionada em frente à empresa, dentro de um T-Cross branco, aguardando o horário de entrada. Em poucos minutos, dois homens usando moletom e capuz se aproximaram e iniciaram a ação criminosa.

Um dos assaltantes forçou repetidas vezes a porta do motorista até conseguir abrir. Assim que destravou, ele puxou a vítima com violência para fora do carro. O segundo criminoso também ajudou a removê-la, enquanto ela tentava se desvencilhar, visivelmente assustada.