Uma funcionária de uma empresa no Parque das Árvores, em Franca, viveu momentos de pânico no início da manhã desta segunda-feira, 17. Ela foi surpreendida por dois criminosos que a arrancaram à força de dentro do próprio carro e fugiram com o veículo, avaliado em cerca de R$ 100 mil.
A mulher havia chegado para trabalhar e estava estacionada em frente à empresa, dentro de um T-Cross branco, aguardando o horário de entrada. Em poucos minutos, dois homens usando moletom e capuz se aproximaram e iniciaram a ação criminosa.
Um dos assaltantes forçou repetidas vezes a porta do motorista até conseguir abrir. Assim que destravou, ele puxou a vítima com violência para fora do carro. O segundo criminoso também ajudou a removê-la, enquanto ela tentava se desvencilhar, visivelmente assustada.
Após retirar a funcionária, os dois entraram no veículo, um assumiu o volante e o outro ficou no banco do passageiro. A vítima correu desesperada para dentro da empresa, enquanto os criminosos fugiram rapidamente, virando na primeira rua à direita.
Dentro do carro, estavam notebook, celulares, dinheiro e documentos, aumentando ainda mais o prejuízo da vítima.
Câmeras de segurança da empresa registraram toda a ação, e as imagens devem ajudar a Polícia Civil na identificação dos suspeitos. Um boletim de ocorrência foi registrado, mas até o momento nem os criminosos nem o veículo foram encontrados.
