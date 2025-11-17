A Arteris ViaPaulista inicia nesta quarta-feira, 19, uma operação especial para o feriado da Consciência Negra, com expectativa de intenso movimento nas dez rodovias sob sua gestão. A concessionária prevê que cerca de 789 mil veículos circulem pelos 720 quilômetros administrados até a próxima segunda-feira, 24, um aumento de aproximadamente 8% em relação aos dias normais.

A estimativa considera o último feriado prolongado antes do Natal e inclui as rodovias das regiões de Ribeirão Preto, Franca e Araraquara. Só na Anhanguera, devem passar 350 mil veículos, enquanto a SP-255 (Antônio Machado Sant’Anna) deve receber cerca de 243 mil motoristas.

Para lidar com o fluxo maior, a ViaPaulista afirma que estará com 100% do efetivo operacional em atuação, reforçando orientações de segurança aos motoristas — especialmente quanto ao excesso de velocidade e ao uso obrigatório do cinto.