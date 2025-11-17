A Arteris ViaPaulista inicia nesta quarta-feira, 19, uma operação especial para o feriado da Consciência Negra, com expectativa de intenso movimento nas dez rodovias sob sua gestão. A concessionária prevê que cerca de 789 mil veículos circulem pelos 720 quilômetros administrados até a próxima segunda-feira, 24, um aumento de aproximadamente 8% em relação aos dias normais.
A estimativa considera o último feriado prolongado antes do Natal e inclui as rodovias das regiões de Ribeirão Preto, Franca e Araraquara. Só na Anhanguera, devem passar 350 mil veículos, enquanto a SP-255 (Antônio Machado Sant’Anna) deve receber cerca de 243 mil motoristas.
Para lidar com o fluxo maior, a ViaPaulista afirma que estará com 100% do efetivo operacional em atuação, reforçando orientações de segurança aos motoristas — especialmente quanto ao excesso de velocidade e ao uso obrigatório do cinto.
“Este é o último feriado prolongado do ano e recomendamos cautela e respeito às leis de trânsito. Antes de viajar, é fundamental revisar o veículo, além de fazer pausas seguras e evitar o acostamento, que só deve ser usado em emergências”, orienta a gerente de Operações da concessionária, Ana Caetano.
Em Franca, porém, há mais dois feriados prolongandos: 28 de novembro, aniversário da cidade, numa sexta-feira; e 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Franca, numa segunda-feira.
Horários de pico previstos
19/11 – entre 14h e 21h
20/11 – entre 9h e 12h
21/11 – tráfego abaixo da média
22/11 – tráfego abaixo da média
23/11 – entre 9h e 20h
24/11 – entre 9h e 14h
Atendimento ao usuário
A concessionária manterá equipes de prontidão 24 horas por dia, com serviços de inspeção de tráfego, guincho, caminhão-pipa, resgate e socorro mecânico. Todo o sistema é monitorado por câmeras e acompanhado pelo Centro de Controle Operacional.
Ao longo das rodovias, motoristas contam com 19 SAUs (Serviços de Atendimento ao Usuário), equipados com wi-fi, banheiros, fraldário e água.
Pedágio por aproximação
Também está disponível nas praças de pedágio o pagamento por débito por aproximação. O motorista só precisa aproximar o cartão habilitado ou dispositivos com tecnologia NFC, como celulares e smartwatches, na modalidade débito. Não são aceitos cartões inseridos ou pagamento com senha.
