BASQUETE

Sesi Franca fecha série ‘carioca’ contra o Vasco nesta segunda

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Jogadores do Franca, durante treino no 'Pedrocão'
Jogadores do Franca, durante treino no 'Pedrocão'

O Sesi Franca fecha a série de jogos com times cariocas contra o Vasco, nesta segunda-feira, 17, às 19h30, no ginásio "Pedrocão", em Franca, pelo primeiro turno da fase de classificação do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/26.

A equipe francana, comandada por Helinho Garcia, obteve sucesso em uma das duas partidas dentro dessa série jogando em casa - venceu o Botafogo e perdeu para o Flamengo. O resultado para o Flamengo foi decepcionante, já que o rubro-negro é o maior rival dentre os três cubes do Rio de Janeiro. O Flamengo é o único time invicto na competição em 10 jogos.

O Sesi Franca está  na 7ª colocação do NBB com 66,7 % de aproveitamento, sendo 9 jogos, 6 vitórias e 3 derrotas.  O Vasco é o lanterna, na 20ª posição, sem nenhuma vitória em 9 partidas até agora.

Helinho disse que o jogo contra o Flamengo foi atípico – os cariocas chegaram a abrir 34 pontos sobre o Franca - e que agora é pensar na sequência da competição. “Foi um jogo muito atípico dentro daquilo que aconteceu. Não foi a primeira vez, também não será a última vez. Estamos focados no próximo jogo que é o que nos pertence, contra o Vasco”.

O treinador francano terá todos os jogadores à sua disposição, apenas Georginho segue de fora da equipe se recuperando de uma lesão muscular na coxa.

O técnico Léo Figueiró, do Vasco, vai contar com todos os jogadores que enfrentaram o Bauru, na última rodada, para tentar a primeira vitória na competição nacional.

