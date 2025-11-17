O Sesi Franca fecha a série de jogos com times cariocas contra o Vasco, nesta segunda-feira, 17, às 19h30, no ginásio "Pedrocão", em Franca, pelo primeiro turno da fase de classificação do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/26.

A equipe francana, comandada por Helinho Garcia, obteve sucesso em uma das duas partidas dentro dessa série jogando em casa - venceu o Botafogo e perdeu para o Flamengo. O resultado para o Flamengo foi decepcionante, já que o rubro-negro é o maior rival dentre os três cubes do Rio de Janeiro. O Flamengo é o único time invicto na competição em 10 jogos.

O Sesi Franca está na 7ª colocação do NBB com 66,7 % de aproveitamento, sendo 9 jogos, 6 vitórias e 3 derrotas. O Vasco é o lanterna, na 20ª posição, sem nenhuma vitória em 9 partidas até agora.