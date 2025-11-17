Um jovem causou um acidente na madrugada desta segunda-feira, 17, após perder o controle do carro que dirigia na avenida Major Nicácio, em Franca e, bater em outros três veículos estacionados. Duas motos e um carro ficaram bastante danificados.
Segundo informações da Polícia Militar, o rapaz conduzia um Fiat Argo no sentido Centro quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção e atingiu três veículos que estavam estacionados na via.
O impacto foi forte e os quatro veículos - o carro do jovem, duas motocicletas e um automóvel estacionado - precisaram ser removidos por guinchos.
A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para registrar a ocorrência. O motorista assumiu a responsabilidade e afirmou que realmente perdeu o controle do carro.
Apesar dos grandes danos materiais, ninguém ficou ferido.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.