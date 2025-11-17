Um jovem causou um acidente na madrugada desta segunda-feira, 17, após perder o controle do carro que dirigia na avenida Major Nicácio, em Franca e, bater em outros três veículos estacionados. Duas motos e um carro ficaram bastante danificados.

Segundo informações da Polícia Militar, o rapaz conduzia um Fiat Argo no sentido Centro quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção e atingiu três veículos que estavam estacionados na via.

O impacto foi forte e os quatro veículos - o carro do jovem, duas motocicletas e um automóvel estacionado - precisaram ser removidos por guinchos.