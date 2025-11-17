17 de novembro de 2025
MAJOR NICÁCIO

Motorista perde controle e bate em três veículos estacionados

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
WhatsApp/GCN
Carro do jovem depois de derrubar motos e bater em carro na avenida Major Nicácio, em Franca
Carro do jovem depois de derrubar motos e bater em carro na avenida Major Nicácio, em Franca

Um jovem causou um acidente na madrugada desta segunda-feira, 17, após perder o controle do carro que dirigia na avenida Major Nicácio, em Franca e, bater em outros três veículos estacionados. Duas motos e um carro ficaram bastante danificados.

Segundo informações da Polícia Militar, o rapaz conduzia um Fiat Argo no sentido Centro quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção e atingiu três veículos que estavam estacionados na via.

O impacto foi forte e os quatro veículos - o carro do jovem, duas motocicletas e um automóvel estacionado - precisaram ser removidos por guinchos.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para registrar a ocorrência. O motorista assumiu a responsabilidade e afirmou que realmente perdeu o controle do carro.

Apesar dos grandes danos materiais, ninguém ficou ferido.

