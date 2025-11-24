Consumidores registraram boletins de ocorrência por suspeita de estelionato contra a loja Flor de Menina, em Franca. O comércio, que vende roupas a preços mais baixos no site do que na loja física, acumula queixas por produtos não entregues, pedidos incompletos e ausência total de assistência ao cliente. No Google, a empresa reúne avaliações negativas e relatos de experiências semelhantes.

Segundo clientes, os problemas não começaram agora. Há meses, pedidos feitos pelo site chegavam faltando peças e a loja não oferecia retorno sobre reembolso. Mesmo assim, produtos que não eram enviados continuavam sendo vendidos normalmente. A proprietária anunciou recentemente o fechamento da loja física, mantendo apenas as vendas online.

O cenário piorou há cerca de um mês, quando ela publicou nas redes sociais que teria sofrido um assalto, precisava se afastar das atividades e que realizaria reembolsos mediante contato por e-mail. Desde então, porém, todos os meios de comunicação foram desativados: e-mails não têm resposta, números de WhatsApp foram desligados e o Instagram bloqueou comentários e mensagens, de acordo com relatos das clientes.