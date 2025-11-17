Miguel Luís Pereira, de 53 anos, morreu após ser baleado na noite desse domingo, 16, em Miguelópolis. Ele e o filho foram atingidos por um homem que chegou a pé, não disse nada e começou a atirar contra os dois.
Pai e filho estavam na avenida Yohsi Nomiyama, perto de um bar, quando o atirador se aproximou silenciosamente e fez vários disparos. Em seguida, fugiu do local.
Miguel Luís foi atingido por dois tiros no abdômen. Já o filho levou um disparo de raspão na cabeça. Os dois foram socorridos e levados ao pronto-socorro da cidade ainda com vida, mas Miguel Luís não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta segunda-feira, 17. Já o filho continua no hospital.
A Polícia Militar esteve no bar e no hospital para tentar levantar informações sobre o autor dos tiros. Até o momento, o suspeito não foi identificado e ainda não há pistas sobre sua localização ou motivação para o crime.
A Polícia Civil deve analisar câmeras de segurança da região e ouvir testemunhas para tentar esclarecer o caso.
