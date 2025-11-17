17 de novembro de 2025
VIOLÊNCIA

Pai morre e filho é ferido após ataque a tiros na região

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Fábio Reis
Polícia Militar chegando ao local do crime, em Miguelópolis
Polícia Militar chegando ao local do crime, em Miguelópolis

Miguel Luís Pereira, de 53 anos, morreu após ser baleado na noite desse domingo, 16, em Miguelópolis. Ele e o filho foram atingidos por um homem que chegou a pé, não disse nada e começou a atirar contra os dois.

Pai e filho estavam na avenida Yohsi Nomiyama, perto de um bar, quando o atirador se aproximou silenciosamente e fez vários disparos. Em seguida, fugiu do local.

Miguel Luís foi atingido por dois tiros no abdômen. Já o filho levou um disparo de raspão na cabeça. Os dois foram socorridos e levados ao pronto-socorro da cidade ainda com vida, mas Miguel Luís não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta segunda-feira, 17. Já o filho continua no hospital.

A Polícia Militar esteve no bar e no hospital para tentar levantar informações sobre o autor dos tiros. Até o momento, o suspeito não foi identificado e ainda não há pistas sobre sua localização ou motivação para o crime.

A Polícia Civil deve analisar câmeras de segurança da região e ouvir testemunhas para tentar esclarecer o caso.

