17 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
EM FRANCA

Jovem é preso ao tirar combustível e transportar caminhão furtado

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Laís Bachur/GCN
Caminhão furtado, em frente à CPJ, aguardando retirada pelo proprietário
Um rapaz de 20 anos foi preso em flagrante na tarde desse domingo,16, após uma denúncia apontar que ele estaria retirando combustível de um caminhão no Jardim Paulistano, em Franca. A ocorrência foi registrada por volta das 16h40, na rua João Pimenta de Oliveira.

Segundo o boletim da Polícia Militar, ao chegarem ao endereço indicado, os policiais encontraram o jovem ao lado do caminhão, mexendo nos tanques de combustível. Questionado, ele afirmou que estava apenas transferindo o diesel do tanque superior para o inferior do mesmo veículo.

Ao ser perguntado sobre a propriedade do caminhão, o rapaz hesitou e, depois de insistência, contou que teria recebido R$ 500 para transportar o veículo de Jeriquara até Franca. No entanto, durante a checagem, os policiais descobriram que o caminhão havia sido furtado em Uberlândia (MG).

Diante da confirmação do furto, o jovem recebeu voz de prisão e foi levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. Ele não informou quem seria o responsável por mandar transportar o veículo.

Foi arbitrada uma fiança de R$ 3 mil, mas o valor não foi pago. O rapaz permaneceu detido e ficou à disposição da Justiça.

