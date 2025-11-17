Um rapaz de 20 anos foi preso em flagrante na tarde desse domingo,16, após uma denúncia apontar que ele estaria retirando combustível de um caminhão no Jardim Paulistano, em Franca. A ocorrência foi registrada por volta das 16h40, na rua João Pimenta de Oliveira.

Segundo o boletim da Polícia Militar, ao chegarem ao endereço indicado, os policiais encontraram o jovem ao lado do caminhão, mexendo nos tanques de combustível. Questionado, ele afirmou que estava apenas transferindo o diesel do tanque superior para o inferior do mesmo veículo.

Ao ser perguntado sobre a propriedade do caminhão, o rapaz hesitou e, depois de insistência, contou que teria recebido R$ 500 para transportar o veículo de Jeriquara até Franca. No entanto, durante a checagem, os policiais descobriram que o caminhão havia sido furtado em Uberlândia (MG).