Um rapaz de 20 anos foi preso em flagrante na tarde desse domingo,16, após uma denúncia apontar que ele estaria retirando combustível de um caminhão no Jardim Paulistano, em Franca. A ocorrência foi registrada por volta das 16h40, na rua João Pimenta de Oliveira.
Segundo o boletim da Polícia Militar, ao chegarem ao endereço indicado, os policiais encontraram o jovem ao lado do caminhão, mexendo nos tanques de combustível. Questionado, ele afirmou que estava apenas transferindo o diesel do tanque superior para o inferior do mesmo veículo.
Ao ser perguntado sobre a propriedade do caminhão, o rapaz hesitou e, depois de insistência, contou que teria recebido R$ 500 para transportar o veículo de Jeriquara até Franca. No entanto, durante a checagem, os policiais descobriram que o caminhão havia sido furtado em Uberlândia (MG).
Diante da confirmação do furto, o jovem recebeu voz de prisão e foi levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. Ele não informou quem seria o responsável por mandar transportar o veículo.
Foi arbitrada uma fiança de R$ 3 mil, mas o valor não foi pago. O rapaz permaneceu detido e ficou à disposição da Justiça.
