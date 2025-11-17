A Prefeitura de Franca, através de um decreto assinado pelo prefeito Alexandre Augusto Ferreira (MDB), no Diário Oficial do Município deste sábado, 15, anunciou o cronograma de funcionamento das repartições públicas municipais para o próximo feriado da Consciência Negra e para as festividades de fim de ano.

Feriado da Consciência Negra

O primeiro impacto será já nesta semana. Na quinta-feira, 20 de novembro, dia da Consciência Negra, não haverá expediente nas repartições municipais.

Além disso, a sexta-feira, 21 de novembro, foi declarada como suspensão de expediente, emendando o feriado e criando um fim de semana prolongado. De acordo com o decreto, os servidores municipais deverão compensar as horas não trabalhadas da sexta-feira, com acréscimos de 30 a 60 minutos diários em suas jornadas, a partir do dia útil seguinte.

Expediente de Natal e Ano Novo