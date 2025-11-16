A cidade de Passos (MG), a 106 km de Franca, foi duramente atingida por uma chuva forte e rápida neste domingo, 16. O temporal causou alagamentos, queda de árvore e levou a Defesa Civil a interditar vias. A situação de mau tempo levou o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) a emitir um alerta de "perigo" para a região, válido a partir desta segunda-feira, 17.

O impacto da chuva deste domingo foi mais significativo na avenida da Moda, onde o córrego local transbordou e inundou as ruas. Moradores relataram que os 10 mm de chuva previstos caíram em apenas 15 minutos. Também houve registro de granizo em bairros isolados.

Árvore cai e Defesa Civil interdita rua Júpiter

Em comunicado oficial, a Defesa Civil de Passos informou que o "grande fluxo de chuvas, ventos e granizo" causou a queda de uma árvore na rua Júpiter.