'MUITA CHUVA'

Chuva alaga Passos (MG), e Inmet emite alerta laranja

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução/WhatsApp/GCN
Avenida da moda em Passos após fortes chuvas neste domingo.
Avenida da moda em Passos após fortes chuvas neste domingo.

A cidade de Passos (MG), a 106 km de Franca, foi duramente atingida por uma chuva forte e rápida neste domingo, 16. O temporal causou alagamentos, queda de árvore e levou a Defesa Civil a interditar vias. A situação de mau tempo levou o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) a emitir um alerta de "perigo" para a região, válido a partir desta segunda-feira, 17.

O impacto da chuva deste domingo foi mais significativo na avenida da Moda, onde o córrego local transbordou e inundou as ruas. Moradores relataram que os 10 mm de chuva previstos caíram em apenas 15 minutos. Também houve registro de granizo em bairros isolados.

Árvore cai e Defesa Civil interdita rua Júpiter

Em comunicado oficial, a Defesa Civil de Passos informou que o "grande fluxo de chuvas, ventos e granizo" causou a queda de uma árvore na rua Júpiter.

A via foi totalmente interditada para garantir a segurança de todos. Equipes da Defesa Civil, GCM (Guarda Civil Municipal) e o Corpo de Bombeiros Militar foram ao local para tomar as medidas cabíveis e garantir o retorno das atividades o mais rápido possível.

A Defesa Civil pediu à população que "tenha cuidado ao sair de casa, procure lugares seguros para circular e redobre a atenção".

Alerta de 'perigo' do Inmet

O mau tempo deve continuar. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) publicou um Aviso de Tempestade de grau 'Perigo', com início às 8h desta segunda-feira, 17, e válido até as 8h de terça-feira, 18.

O alerta prevê:

  • Riscos: Chuva entre 30 e 60 mm/h (ou 50 e 100 mm/dia), ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo.
  • Danos Potenciais: Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Instruções

As autoridades orientam a população a não se abrigar debaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Se possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Em caso de emergência, ligue:

  • Defesa Civil: 199 ou (35) 98418-4777
  • Corpo de Bombeiros: 193

