A cidade de Passos (MG), a 106 km de Franca, foi duramente atingida por uma chuva forte e rápida neste domingo, 16. O temporal causou alagamentos, queda de árvore e levou a Defesa Civil a interditar vias. A situação de mau tempo levou o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) a emitir um alerta de "perigo" para a região, válido a partir desta segunda-feira, 17.
O impacto da chuva deste domingo foi mais significativo na avenida da Moda, onde o córrego local transbordou e inundou as ruas. Moradores relataram que os 10 mm de chuva previstos caíram em apenas 15 minutos. Também houve registro de granizo em bairros isolados.
Árvore cai e Defesa Civil interdita rua Júpiter
Em comunicado oficial, a Defesa Civil de Passos informou que o "grande fluxo de chuvas, ventos e granizo" causou a queda de uma árvore na rua Júpiter.
A via foi totalmente interditada para garantir a segurança de todos. Equipes da Defesa Civil, GCM (Guarda Civil Municipal) e o Corpo de Bombeiros Militar foram ao local para tomar as medidas cabíveis e garantir o retorno das atividades o mais rápido possível.
A Defesa Civil pediu à população que "tenha cuidado ao sair de casa, procure lugares seguros para circular e redobre a atenção".
Alerta de 'perigo' do Inmet
O mau tempo deve continuar. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) publicou um Aviso de Tempestade de grau 'Perigo', com início às 8h desta segunda-feira, 17, e válido até as 8h de terça-feira, 18.
O alerta prevê:
- Riscos: Chuva entre 30 e 60 mm/h (ou 50 e 100 mm/dia), ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo.
- Danos Potenciais: Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.
Instruções
As autoridades orientam a população a não se abrigar debaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Se possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.
Em caso de emergência, ligue:
- Defesa Civil: 199 ou (35) 98418-4777
- Corpo de Bombeiros: 193
