A comoção tomou conta de Serrana, a 93 km de Franca, nesse sábado, 15, durante o velório e sepultamento de Ana Alice Santos França, de 11 anos. A menina morreu na quinta-feira, 13, após ser socorrida inicialmente como possível caso de suicídio, mas exames médicos apontaram sinais de violência sexual e enforcamento.

O caso ganhou forte repercussão na região e levou à prisão do padrasto da criança - principal suspeito do crime - ocorrida neste sábado.

O que aconteceu

Ana Alice estava em casa com o padrasto e dois irmãos - uma adolescente de 15 anos e um rapaz de 19 -, na noite de terça-feira, 11.