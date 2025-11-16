Uma motocicleta Honda XRE, cor preta com detalhes amarelos e placa FOY5E97, foi furtada na noite da última quinta-feira, 13, na rua Ivo Scarabuci, no Jardim Luiza I, em Franca. A ação criminosa ocorreu por volta das 22h15.

Segundo o proprietário, a moto estava estacionada na rua apenas naquele dia. Ele relatou que chegou a escutar o barulho dos criminosos tentando quebrar a ignição para ligar o veículo.

O morador abriu o portão para verificar o que estava acontecendo, mas já era tarde. "A hora que eu saí, ele já estava em cima da moto saindo", contou.