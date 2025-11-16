Uma motocicleta Honda XRE, cor preta com detalhes amarelos e placa FOY5E97, foi furtada na noite da última quinta-feira, 13, na rua Ivo Scarabuci, no Jardim Luiza I, em Franca. A ação criminosa ocorreu por volta das 22h15.
Segundo o proprietário, a moto estava estacionada na rua apenas naquele dia. Ele relatou que chegou a escutar o barulho dos criminosos tentando quebrar a ignição para ligar o veículo.
O morador abriu o portão para verificar o que estava acontecendo, mas já era tarde. "A hora que eu saí, ele já estava em cima da moto saindo", contou.
O proprietário informou que registrou um Boletim de Ocorrência sobre o furto, principalmente para se precaver contra o risco de "tomar multa" ou outras infrações cometidas com o veículo.
A única filmagem do crime foi obtida pelo próprio morador, já que, segundo ele, não há outras câmeras na rua que tenham registrado a ação. A filmagem foi entregue a polícia para tentar encontrar os bandidos.
O proprietário agora busca qualquer informação que possa levar ao paradeiro da motocicleta. Quem tiver qualquer informação sobre a localização do veículo deve entrar em contato com a Polícia Militar, através do telefone 190.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.