A semana em Franca começa com um alerta para temporais e chuvas intensas. Um "Alerta Amarelo" emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), com início neste domingo, 16, coloca a região em estado de atenção para chuvas intensas, ventos fortes e até queda de granizo.
A instabilidade deve se concentrar nos dois primeiros dias da semana, acumulando 26,7 mm de chuva, antes que o tempo firme e o sol retornem na quarta-feira.
Alerta do Inmet: Perigo potencial
O Inmet comunicou um aviso amarelo para a região de Franca. São esperadas chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo. Com isso, o instituto recomenda que:
- em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores nem estacione veículos próximos a torres e placas de propaganda;
- evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- obtenha mais informações com a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).
Previsão para a semana
Nesta segunda-feira, 17, o dia será de sol entre algumas nuvens, mas com chuva rápida durante o dia e à noite. O volume esperado é de 9,7 mm, e as temperaturas variam entre 20ºC e 26ºC.
A chuva mais forte está prevista para a terça-feira, 18. O dia começa com sol e muitas nuvens, mas a previsão é de chuva forte no período da tarde, com a noite permanecendo com pancadas de chuva. Este será o dia com o maior volume, acumulando 17 mm. A mínima será de 19ºC e a máxima de 27ºC.
A virada no tempo ocorre na quarta-feira, 19. A chuva vai embora e o tempo firma. O dia será de sol, com aumento da nebulosidade à tarde, e a noite será de tempo limpo. As temperaturas ficam mais amenas, com mínima de 17ºC e máxima de 25ºC.
Na quinta-feira, 20, o tempo continua estável. O dia terá muitas nuvens, mas com boas aberturas de sol. A manhã será mais fresca, com mínima de 16ºC, e a tarde agradável, com máxima de 28ºC.
