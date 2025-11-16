A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Franca definiu, na última quarta-feira, 12, a nova diretoria responsável por conduzir a instituição pelos próximos três anos. O escolhido para assumir a presidência no triênio 2026-2028 é Agenor Gado, que volta ao posto após comandar a entidade em dois períodos anteriores.
Agenor assume uma instituição que se tornou referência regional no atendimento a pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Atualmente, cerca de 1.400 usuários são atendidos em projetos nas áreas de saúde, educação e assistência social, com o apoio de aproximadamente 350 colaboradores.
“Primeiro, quero agradecer a todos que estão confiando no nosso trabalho e na nova diretoria. Vários membros da equipe do presidente Paulo (Henrique Ferreira, atual presidente) continuarão conosco. Os desafios são grandes, porque a Apae é uma instituição de muita qualidade e, por isso, a responsabilidade é ainda maior. Nosso foco é manter a excelência dos atendimentos e buscar soluções criativas para garantir a sustentabilidade financeira e a ampliação dos serviços”, afirmou.
Agenor já exerceu diferentes funções na casa - entre elas a vice-presidência e a diretoria social, além da presidência - e avalia que essa experiência facilita a continuidade do planejamento institucional.
“Conhecemos bem as dificuldades e as necessidades da Apae, o que nos ajuda a pensar em melhorias e inovações. Temos algumas novas ideias que serão estudadas e, se possível, implementadas durante o mandato”, disse.
Ele também falou sobre a motivação pessoal para voltar ao cargo. “Eu realmente gosto dessa instituição. Os usuários e funcionários têm um carinho muito grande com a gente. Isso é uma retribuição, uma forma de agradecer à cidade e continuar ajudando as pessoas”, completou.
O atual presidente, Paulo Henrique Ferreira, que segue na diretoria como responsável pelo patrimônio, aproveitou a assembleia para reconhecer o trabalho conjunto nos últimos anos.
“Quero publicamente agradecer demais à diretoria. Eu jamais conseguiria caminhar sem a ajuda de todos vocês. Foi fantástico, maravilhoso. Que bom que hoje é noite de continuidade. Tenho certeza de que o Agenor fez boas escolhas e dará sequência a esse trabalho com muita competência”, declarou.
A posse da nova diretoria está marcada para 2 de janeiro de 2026, quando se inicia oficialmente o novo ciclo de gestão.
Diretoria Executiva – Triênio 2026-2028
Presidente: Agenor Gado
Vice-presidente: Ébio Sebastião Pedroza
1º Secretário: Antônio Waldyr Medezani
2º Secretário: Alfredo Miliatto Rodrigues
1º Tesoureiro: Allan de Menezes Lima
2º Tesoureiro: Alexandre Leonel
Diretor de Patrimônio: Paulo Henrique Ferreira
Diretor Social: Toni Salloum Filho
