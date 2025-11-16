A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Franca definiu, na última quarta-feira, 12, a nova diretoria responsável por conduzir a instituição pelos próximos três anos. O escolhido para assumir a presidência no triênio 2026-2028 é Agenor Gado, que volta ao posto após comandar a entidade em dois períodos anteriores.

Agenor assume uma instituição que se tornou referência regional no atendimento a pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Atualmente, cerca de 1.400 usuários são atendidos em projetos nas áreas de saúde, educação e assistência social, com o apoio de aproximadamente 350 colaboradores.

“Primeiro, quero agradecer a todos que estão confiando no nosso trabalho e na nova diretoria. Vários membros da equipe do presidente Paulo (Henrique Ferreira, atual presidente) continuarão conosco. Os desafios são grandes, porque a Apae é uma instituição de muita qualidade e, por isso, a responsabilidade é ainda maior. Nosso foco é manter a excelência dos atendimentos e buscar soluções criativas para garantir a sustentabilidade financeira e a ampliação dos serviços”, afirmou.