Veja o obituário deste domingo, 16, em Franca:

Nome: Agnaldo Aparecido Duarte

Idade: Não informada

Local do velório: Velório Nova Franca - Sala 05

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Eluar Garcia Bueno

Idade: Não informada

Local do velório: Velório Nova Franca - Sala 04

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: São José do Rio Preto

Horário previsto do sepultamento: 11h