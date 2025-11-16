Veja o obituário deste domingo, 16, em Franca:
Nome: Agnaldo Aparecido Duarte
Idade: Não informada
Local do velório: Velório Nova Franca - Sala 05
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Eluar Garcia Bueno
Idade: Não informada
Local do velório: Velório Nova Franca - Sala 04
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: São José do Rio Preto
Horário previsto do sepultamento: 11h
Nome: Catharina Jardine Boerges
Idade: 99 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Cassiano Barbosa Neto
Idade: 86 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério de Claraval
Horário previsto do sepultamento: 15h
