16 de novembro de 2025
LUTO

Veja o obituário deste domingo em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário deste domingo, 16, em Franca:

Nome: Agnaldo Aparecido Duarte 
Idade: Não informada 
Local do velório: Velório Nova Franca - Sala 05
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Eluar Garcia Bueno
Idade: Não informada 
Local do velório: Velório Nova Franca - Sala 04
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: São José do Rio Preto 
Horário previsto do sepultamento: 11h

Nome: Catharina Jardine Boerges 
Idade: 99 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 10 
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Cassiano Barbosa Neto
Idade: 86 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 9 
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério de Claraval
Horário previsto do sepultamento: 15h

