Dizem que “Envelhecer é um privilégio que muitos desejam, mas poucos se preparam para merecer.”

Neste último domingo, 9 de novembro de 2025, milhões de jovens brasileiros foram convidados a refletir sobre um tema que, cedo ou tarde, alcança a todos: “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.

O assunto escolhido pelo ENEM foi um verdadeiro espelho do país. Enquanto os jovens ensaiam planos para o futuro, os idosos travam batalhas diárias com o tempo, a saúde e (por que não dizer?) com o próprio sistema previdenciário.