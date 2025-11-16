O Sampi Day 2025, realizado em 6 de novembro no Pátio Go On, em Campinas, celebrou os três anos da Rede Sampi, que reúne sete portais afiliados. O evento abordou o futuro do jornalismo digital e o impacto da inteligência artificial nas redações. A Rede Sampi é a maior do interior paulista, com mais de 10 milhões de leitores e 500 milhões de interações mensais nas redes sociais. A Rede Sampi inclui GCN (Franca), Folha da Região (Araçatuba), JCNet (Bauru), Jornal de Jundiaí, Jornal de Piracicaba e OVALE (São José dos Campos), além da Sampi Campinas. Na foto, Flávio Benvenuto, subsecretário de Comunicação Integrada do Governo do Estado, e Corrêa Neves Jr., CEO da Rede Sampi e diretor do Portal GCN.
Desafios e oportunidades
A abertura do evento foi conduzida por Corrêa Neves Jr., CEO da Rede Sampi e diretor do Portal GCN, que abordou os desafios e oportunidades da inteligência artificial e o uso de chatbots. Ele enfatizou que a missão dos veículos regionais, como a Rede Sampi e seus portais afiliados, vai além da informação. “Somos espelho. Através do nosso trabalho, as comunidades se veem, discutem e constroem sua identidade. Criamos pertencimento, o que nos torna não apenas úteis, mas inevitáveis.”
Os profissionais saíram do evento repletos de informações e energias renovadas para enfrentar os desafios de 2026.
Eles fazem a diferença
Flávia Lancha, além de ser uma referência no empreendedorismo e no setor de cafés com seu famoso Labareda, também se destaca na política regional. Ela foi uma das patronesses do evento e teve a honra de entregar uma homenagem ao empresário Elson Boni, que promove a arte e a cultura em 32 cidades da Alta Mogiana. Boni também foi agraciado recentemente com a Comenda da Associação Brasileira de Liderança, sendo reconhecido como Comendador da Cultura do Brasil. Esses dois grandes nomes da nossa região fazem parte das comemorações dos 50 anos da Noite EP.
Elegância e competência
Eles esbanjam competência e elegância por onde passam. Falo do casal: Dudi Mussi, super empresária que arrasa no setor de bolsas e ‘necessaires’ com a marca que leva o seu nome, atendendo a marcas de luxo, e Djalma Batista, competente e respeitado delegado de polícia. Ambos foram homenageados nos 50 anos da Noite EP e receberam seu troféu das mãos da patronesse e grande nome do Grupo Mulheres do Brasil, Eliane Sanches Querino, elegantíssima como sempre.
Verdejar
Ela é incansável! Além de ocupar um lugar de destaque na Unesp Franca, a advogada e professora Leliana Siqueira é uma das dedicadas integrantes do Verdejar, um importante comitê do Grupo Mulheres do Brasil. Ela me contou que, no dia 18 de março, irão plantar 30 árvores ao lado da Floresta de Bolso da instituição, em comemoração à COP30. A atividade começará às 8h30 da manhã, na Unesp, e convidam a população que deseja participar desse momento tão significativo. No mesmo dia, receberão a honra de uma homenagem da instituição de ensino por terem plantado mais de mil mudas no campus em outras ocasiões. Parabéns, “verdejantes”! Continuem arborizando e colorindo nossa cidade.
Grande Bazar
Não poderia ser diferente. Após muito trabalho, o Centro de Voluntários da Saúde de Franca, liderado pela incansável presidente Dalila Barini, comemora o sucesso de sua ação. Foram meses de preparação, com todas as voluntárias e a diretoria se envolvendo e cuidando de cada detalhe. Nos dias 7 e 8 de novembro, elas trabalharam arduamente para atender ao público que passou por lá.
Sucesso
Segundo a diretoria, foram arrecadados quase R$ 95 mil, superando o valor de 2024, que será destinado a melhorias e ao atendimento de pacientes carentes em tratamento no Hospital do Câncer de Franca. Na foto, a presidente Dalila recebe o presente do presidente do Grupo Santa Casa, Sidnei de Oliveira, e do Hospital do Câncer, Laurence Oliveira. Parabéns, Dalila, a toda a diretoria e aos voluntários!
Natal Iluminado
Mais um ano, o Colégio Toulouse Lautrec e sua diretora executiva, Maria Teresa Segantin Ludovice, iluminam o Natal dos alunos, familiares e de toda a comunidade francana. Maria Teresa escolheu e montou uma decoração inesquecível, cuidando de cada detalhe. A Vila Nevada é composta por peças adquiridas ao longo do ano, vindas de diversos lugares do Brasil. Destacam-se os ursos polares de diferentes tamanhos e as árvores de Natal, cada uma mais única que a outra. A Vila Natalina é uma tradição do casal, saudoso Clóvis Ludovice e Maria Teresa. Além de cuidar de todas as peças, Maria Teresa anualmente aumenta seu acervo com itens cada vez mais delicados e realistas. Um verdadeiro luxo!
Inesquecível
Personagens natalinos exclusivos, vindos de São José do Rio Preto (SP), abrilhantaram ainda mais o evento com um número musical, deixando a criançada hipnotizada. Para fechar com chave de ouro, o professor de música Pedro Fonseca organizou um belíssimo espetáculo, com músicas que tocaram o coração de todos os presentes, tornando a noite ainda mais mágica. Foi uma noite simplesmente inesquecível!
Celebração
Os 25 anos de história do Lago Lima Advogados foram comemorados na noite de 13 de novembro, na sede da OAB Franca. Os competentes advogados e sócios, Luiz Lago e Mônica Lima, receberam um seleto grupo de convidados para essa ocasião especial. Além de uma breve apresentação dos sócios, a noite contou com a palestra “Compromisso com a Vitória”, ministrada pelo nosso querido técnico e grande ser humano, Helinho Garcia. Após um brinde especial, os convidados puderam desfrutar de um delicioso coquetel, que foi marcado por alegria, encontros, trocas e celebrações. Agradecemos pelo convite, Mônica e Luiz. Que o sucesso os acompanhe sempre!
Bazar de Natal
Fiz questão de registrar o encontro da benemérita Rosinha Aylon, alma e coração do Berçário Dona Nina, com nosso campeão Helinho neste clique tão especial. Rosinha aproveitou para nos contar que o Bazar Chique de Natal em prol do Berçário será no dia 6 de dezembro, das 8h às 16h, no Salão Paroquial do Santuário Santo Antônio. Não perca!
Presença
Quem também marcou presença na noite de comemoração e fez questão de registrar foi o grande empresário Jayme Luiz do Carmo, presidente do Grupo Atram/O Boticário, junto com Carlos Maurício Silva, diretor da Freedom, e Helinho Garcia.
25 anos
Edvaldo Ferraro, diretor comercial do Consórcio Magalu, celebrou no dia 13 de novembro seus 25 anos no Magazine Luiza. Desde jovem, Edvaldo enfrentou desafios com paixão, dedicação e humildade, sempre buscando o melhor para a empresa. Hoje, ele ocupa uma posição de destaque e é querido por todos ao seu redor. A comemoração, que contou com a presença de parte da família, foi emocionante. Desejo ainda mais sucesso a Edvaldo, que merece todo o reconhecimento por sua trajetória. Continue brilhando!
Casal destaque
Ana Rita Gomes e Rafa Martins foram grandes parceiros na celebração dos 50 anos da Noite EP. Ana, uma gestora de destaque, tem se destacado com sua empresa AR Gomes. Rafa, empresário, cantor e instrumentista, também foi homenageado e encerrou a noite com um show incrível de sua banda Malabarizando. A pista ficou cheia até o último minuto da festa, deixando todos com vontade de mais. Sucesso a esse querido e talentoso casal!
