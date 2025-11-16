O Sampi Day 2025, realizado em 6 de novembro no Pátio Go On, em Campinas, celebrou os três anos da Rede Sampi, que reúne sete portais afiliados. O evento abordou o futuro do jornalismo digital e o impacto da inteligência artificial nas redações. A Rede Sampi é a maior do interior paulista, com mais de 10 milhões de leitores e 500 milhões de interações mensais nas redes sociais. A Rede Sampi inclui GCN (Franca), Folha da Região (Araçatuba), JCNet (Bauru), Jornal de Jundiaí, Jornal de Piracicaba e OVALE (São José dos Campos), além da Sampi Campinas. Na foto, Flávio Benvenuto, subsecretário de Comunicação Integrada do Governo do Estado, e Corrêa Neves Jr., CEO da Rede Sampi e diretor do Portal GCN.

Desafios e oportunidades

A abertura do evento foi conduzida por Corrêa Neves Jr., CEO da Rede Sampi e diretor do Portal GCN, que abordou os desafios e oportunidades da inteligência artificial e o uso de chatbots. Ele enfatizou que a missão dos veículos regionais, como a Rede Sampi e seus portais afiliados, vai além da informação. “Somos espelho. Através do nosso trabalho, as comunidades se veem, discutem e constroem sua identidade. Criamos pertencimento, o que nos torna não apenas úteis, mas inevitáveis.”