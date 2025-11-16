“Mesmo quando tudo parece escuro, confie: Deus já está preparando a luz que vai iluminar seu caminho”
(F.R.)
Aniversários
Mudando de idade neste domingo, 16, o ex-deputado Gilson de Souza, o ex-prefeito de Rifaina Hugo Lourenço, Leonel Aylon e Rita Mozetti...
Segunda-feira, 17, Fabiano Arantes, Thiago Faggioni Bachur, Leandro Vaz e Carlos César Lima...
Na terça-feira, 18, colega Reinaldinho Correa Borges...
Na quarta, 19, Marquinho Flauzino, Itamar Rasteiro, Fausto Naldi e Cida Vieira...
Na quinta, 20, Wellington Mantovani...
Na sexta-feira,21, Fabrissa Ludovice Souza e Marcelo Caleiro...
E no próximo sábado, 22, Cristiane Garcia, Waldir Paludeto e os irmãos gêmeos Luís “Dedão” Ribeiro e Raquel Cristina Ribeiro.
Ex-prefeito e ex-deputado
Hoje é dia de abraçar o amigo Gilson de Souza, que passa para uma nova idade. Fomos colegas na Câmara Municipal, nascendo daí uma boa amizade. Gilson elegeu-se deputado estadual por 5 mandatos e prefeito entre 2017 e 2020. Casado com dona Maria Aparecida Belchior de Souza, tem três filhos e quatro netos. Quanto à carreira política, ele sempre diz que o futuro a Deus pertence, mas com ar de quem sempre está à disposição. Abraço, “senador”.
Ex-prefeito de Rifaina
Outro ex-prefeito que hoje aniversaria é o Hugo Cesar Lourenço, que governou a simpática cidade turística de Rifaina. Sem favor algum, a grande maioria afirma que aquela cidade tem uma época até Hugo Lourenço e o tempo após o seu governo. Explica-se: enquanto prefeito, ele organizou e construiu o calçadão e a prainha, mudando o seu visual, por onde os turistas fazem suas caminhadas, lembrando muito os municípios do litoral praiano. Rifaina cresceu tanto que já foram erguidos cinco ou seis edifícios, alugados ou adquiridos para abrigar os turistas. Abraço ao Hugo, que tem filhos e netos.
Educadora Nota 10
Ela nasceu para lecionar, sendo eleita como Educadora Nota 10. A professora Rita Mozetti é doutorada em Serviço Social pela Unesp, além de grande líder na EJA - Educação de Jovens e Adultos, pela Secretaria de Educação do Município, proporcionando a inúmeros adultos, com idade já avançada, aprenderam a ler e escrever. Casada com o “chef” Aluízio Lucena, que se transformou no seu braço direito na atividade educacional. O casal tem as filhas Isabela e Rafaela. Rita faz aniversário hoje, parabéns.
Dicas Práticas
Para verificar se os ovos estão bem fresquinhos, mergulhe-os na seguinte solução: 3 colheres de sal para 1 litro de água. Os que estiverem novos vão para o fundo da vasilha. Os que já tiverem alguns dias ficarão boiando, e os que já estão velhos subirão para à tona. Outra dica: para cortar ovo cozido sem que a gema se quebre, quando for cortá-los, mergulhe a faca em água, depois de cada cortada. Assim, evitará que a gema se quebre.
Casal símbolo da caridade
Como hoje também é dia de cumprimentar o Leonel Aylon pelo aniversário, é também tempo de destacar a atuação do casal, que ele forma com a Rosinha Aylon, pelo trabalho maravilhoso como beneméritos do Berçário, Ambulatório e Creche Dona Nina. Eles recebem e cuidam de inúmeras crianças carentes, e que necessitam de um atendimento médico. Tudo isso de forma gratuita para as famílias, e conseguem manter a entidade através de um bazar permanente e algumas promoções. Como a Rosinha e o Leonel afirmam sempre que precisam: Deus proverá. Merecem a gratidão de todos nós.
Grande Leandro
Segue daqui o nosso abraço ao querido colega e amigo Leandro Vaz, que amanhã estará começando novo ciclo de vida. Iniciou a brilhante carreira diante do microfone da Difusora de Franca, e não demorou para receber convite para mudar-se para São José dos Campos, e assumir a TV Record do Vale do Paraíba. Com estampa pessoal e voz aprovadas, Leandro segue firme e forte exibindo seu talento. Parabéns amigo, você merece ainda muito mais.
Bonita Família Arantes
Vamos antecipando nosso abraço ao amigo Fabiano Arantes, que amanhã muda para nova idade. Casado com a Laisa Murad Arantes, tem os filhos Benício e Henrique. O casal faz parte da direção do Grupo Arantes, que inclui a rede ChokDoce, com quatro lojas em Franca, de varejo de doces e artigos de festas, e agora uma filial no centro de Ribeirão Preto. Parabéns, e um abraço a todos.
Co-Piada
Cidadão acorda cedinho, era manhã de sábado, e levantou quietinho, pegou sua bike, colocou na camionete, abriu o portão da garagem, e viu que o tempo estava fechado e tinha começado a chover e fazendo frio. Viu que o passeio de bicicleta havia furado. Desistiu e foi voltando pra cama. Chegando no quarto escuro, deitou-se devagarinho, viu que ela estava nuazinha debaixo do cobertor, deu um beijo nas costas dela, e sussurrou:
- Tá frio e chovendo.
E ela, ainda sonolenta falou baixinho:
- E você acredita que aquele corno foi pedalar?
Arquivo do Tempo
Estão lembrados do comediante Pedro Bismark, daquele personagem Nerso da Capetinga? Quando ele ainda não havia se desentendido com o Chico Anysio, e estava no auge, veio a Franca para um show, e estive batendo um papo, até agradável com ele. Vale como boa recordação, mas a foto mostra que foi tirada há um bom tempo, né mesmo?
Mensagem Final
Viver é acalentar sonhos e esperanças, fazendo da fé a nossa inspiração maior. É buscar sempre nas pequenas coisas, um grande motivo pra ser feliz. (Mário Quintana)
