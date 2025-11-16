Dicas Práticas

Para verificar se os ovos estão bem fresquinhos, mergulhe-os na seguinte solução: 3 colheres de sal para 1 litro de água. Os que estiverem novos vão para o fundo da vasilha. Os que já tiverem alguns dias ficarão boiando, e os que já estão velhos subirão para à tona. Outra dica: para cortar ovo cozido sem que a gema se quebre, quando for cortá-los, mergulhe a faca em água, depois de cada cortada. Assim, evitará que a gema se quebre.

Casal símbolo da caridade

Como hoje também é dia de cumprimentar o Leonel Aylon pelo aniversário, é também tempo de destacar a atuação do casal, que ele forma com a Rosinha Aylon, pelo trabalho maravilhoso como beneméritos do Berçário, Ambulatório e Creche Dona Nina. Eles recebem e cuidam de inúmeras crianças carentes, e que necessitam de um atendimento médico. Tudo isso de forma gratuita para as famílias, e conseguem manter a entidade através de um bazar permanente e algumas promoções. Como a Rosinha e o Leonel afirmam sempre que precisam: Deus proverá. Merecem a gratidão de todos nós.