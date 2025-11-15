O Governo do Estado de São Paulo, por meio da SES (Secretaria de Estado da Saúde), republicou nesta sexta-feira, 14, o edital de chamamento público para selecionar a OSS (Organização Social de Saúde) que fará a gestão do novo Hospital Público Estadual de Franca, também identificado no documento como "Hospital Regional Três Colinas". A medida, oficializada na Resolução SS Nº 207, destrava o processo e garante a continuidade do cronograma para a abertura da unidade.

O hospital é o maior investimento em saúde pública da história de Franca, com previsão de 221 leitos e geração de 1,4 mil empregos diretos. A seleção da entidade gestora é o próximo passo fundamental para a abertura da unidade.

Esta é a segunda tentativa do Estado de escolher uma entidade para geriar o hospital. A primeira, lançada em setembro, foi cancelada no início deste mês, após o TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) suspender o processo por irregularidades no edital.