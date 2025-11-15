15 de novembro de 2025
NOVELA CONTINUA

Governo de SP relança edital para gestão do Hospital de Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
Arquivo/GCN
Novo Hospital Estadual de Franca na avenida São Vicente
Novo Hospital Estadual de Franca na avenida São Vicente

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da SES (Secretaria de Estado da Saúde), republicou nesta sexta-feira, 14, o edital de chamamento público para selecionar a OSS (Organização Social de Saúde) que fará a gestão do novo Hospital Público Estadual de Franca, também identificado no documento como "Hospital Regional Três Colinas". A medida, oficializada na Resolução SS Nº 207, destrava o processo e garante a continuidade do cronograma para a abertura da unidade.

O hospital é o maior investimento em saúde pública da história de Franca, com previsão de 221 leitos e geração de 1,4 mil empregos diretos. A seleção da entidade gestora é o próximo passo fundamental para a abertura da unidade.

Esta é a segunda tentativa do Estado de escolher uma entidade para geriar o hospital. A primeira, lançada em setembro, foi cancelada no início deste mês, após o TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) suspender o processo por irregularidades no edital.

Leia mais:
Estado anula escolha de entidade para gerir hospital em Franca

O que o edital exige?

O processo de seleção não é um leilão de preço, mas uma Convocação Pública de alta complexidade técnica. O objetivo é selecionar a entidade privada sem fins lucrativos (OSS) mais qualificada para assinar um "Contrato de Gestão" de cinco anos, com pagamento atrelado a metas de produção e qualidade.

O edital estabelece filtros rigorosos para as interessadas:

  • Prazos Curtos: As entidades têm apenas 10 dias úteis (contados desde 14/11) para manifestar interesse e mais 20 dias úteis para apresentar o Plano Operacional completo.
  • Experiência Comprovada: Só podem participar OSS que já possuam selos de qualidade (como CQH ou ONA nível 2) e, principalmente, que comprovem experiência mínima de 5 anos na gestão de unidades hospitalares em pelo menos duas das seguintes áreas de alta complexidade:

    • Traumato-ortopedia;

    • Cardiologia adulta;

  • Internação em Saúde Mental;

  • Centro de Reabilitação Física/Motora.

  • Escolha Técnica por Pontos: A vencedora será definida por um sistema de pontos (detalhado no Anexo 2 da Resolução) que avalia a proposta técnica. O critério com maior peso (60 pontos de 170) é o "Modelo Assistencial", que inclui protocolos de segurança do paciente, humanização e gestão de riscos.
  • Tecnologia: O edital também valoriza entidades que demonstrem possuir planos diretores de TI, sistemas de prontuário eletrônico integrados (ERP) e oferta de serviços de Telessaúde (telemedicina).

