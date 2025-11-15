A Defesa Civil de São Paulo emitiu nesta tarde de sábado, 15, um alerta para fortes chuvas, ventos intensos e descargas elétricas que já atingem o município de Franca e chegam às regiões de Guará, Miguelópolis, Ituverava, Iguarapava e Pedregulho neste sábado (15). A recomendação é que a população procure abrigo e evite exposição desnecessária.
Após uma semana de tempo mais seco e estável, a instabilidade retornou à região. No final da mannhã deste sábado, a cidade registrou 16,2 milímetros de chuva, segundo o INmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
Dados meteorológicos apontam para novas pancadas de chuva previstas para a tarde e noite em Franca, com volume menor, e aumento significativo no domingo, 16.
O alerta acentua-se justamente por risco de raios e vento forte, que podem provocar transtornos como queda de galhos, alagamentos pontuais e interrupção de energia elétrica.
Municípios sob impacto
O aviso da Defesa Civil inclui os seguintes municípios:
- Franca
- Guará
- Miguelópolis
- Ituverava
- Igarapava
- Pedregulho
A recomendação é de atenção especial para deslocamentos, permanência em áreas abertas e proximidade com árvores ou construções instáveis durante o temporal.
O que fazer - e o que evitar
- Buscar abrigo seguro: preferencialmente em locais fechados;
- evitar abrigar-se debaixo de árvores, postes ou estruturas que podem desabar;
- suspender atividades externas enquanto persistirem os ventos fortes ou descargas elétricas;
- desligar aparelhos eletroeletrônicos de tomadas, se houver muitas descargas;
- ficar longe de janelas, evitar uso de celulares na tomada ou estar sob coberturas metálicas.
