15 de novembro de 2025
TEMPESTADE

Alerta de chuva e ventania atinge Franca e região neste sábado

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
GCN
Céu carregado na zona sul de Franca, na tarde deste sábado
Céu carregado na zona sul de Franca, na tarde deste sábado

A Defesa Civil de São Paulo emitiu nesta tarde de sábado, 15, um alerta para fortes chuvas, ventos intensos e descargas elétricas que já atingem o município de Franca e chegam às regiões de Guará, Miguelópolis, Ituverava, Iguarapava e Pedregulho neste sábado (15). A recomendação é que a população procure abrigo e evite exposição desnecessária.

Após uma semana de tempo mais seco e estável, a instabilidade retornou à região. No final da mannhã deste sábado, a cidade registrou 16,2 milímetros de chuva, segundo o INmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Dados meteorológicos apontam para novas pancadas de chuva previstas para a tarde e noite em Franca, com volume menor, e aumento significativo no domingo, 16.

O alerta acentua-se justamente por risco de raios e vento forte, que podem provocar transtornos como queda de galhos, alagamentos pontuais e interrupção de energia elétrica.

Municípios sob impacto

O aviso da Defesa Civil inclui os seguintes municípios:

  • Franca
  • Guará
  • Miguelópolis
  • Ituverava
  • Igarapava
  • Pedregulho

A recomendação é de atenção especial para deslocamentos, permanência em áreas abertas e proximidade com árvores ou construções instáveis durante o temporal.

O que fazer - e o que evitar

  • Buscar abrigo seguro: preferencialmente em locais fechados;
  • evitar abrigar-se debaixo de árvores, postes ou estruturas que podem desabar;
  • suspender atividades externas enquanto persistirem os ventos fortes ou descargas elétricas;
  • desligar aparelhos eletroeletrônicos de tomadas, se houver muitas descargas;
  • ficar longe de janelas, evitar uso de celulares na tomada ou estar sob coberturas metálicas.

