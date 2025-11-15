A Defesa Civil de São Paulo emitiu nesta tarde de sábado, 15, um alerta para fortes chuvas, ventos intensos e descargas elétricas que já atingem o município de Franca e chegam às regiões de Guará, Miguelópolis, Ituverava, Iguarapava e Pedregulho neste sábado (15). A recomendação é que a população procure abrigo e evite exposição desnecessária.

Após uma semana de tempo mais seco e estável, a instabilidade retornou à região. No final da mannhã deste sábado, a cidade registrou 16,2 milímetros de chuva, segundo o INmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Dados meteorológicos apontam para novas pancadas de chuva previstas para a tarde e noite em Franca, com volume menor, e aumento significativo no domingo, 16.